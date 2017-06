Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Satamatorin kauppiaat haluaisivat edes joskus jättää kojunsa yöksi paikoilleen Nepalililaisia vaatteita ja asusteita myyvä Simo Vartiainen säästäisi paljon aikaa ja vaivaa, jos hän saisi edes joskus jättää myyntikojun metalliset rakenteet ja telttakatoksen yöksi paikoilleen Lappeenrannan Satamatorille. — Mutta ei. Joka päivä pitää kasata ja purkaa. Se on ehdoton sääntö, Vartiainen sanoo. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen ohje kieltää torikauppiaita jättämästä kalustoaan satamatorille, vaan ne pitää viedä pois 03—08 väliseksi ajaksi. — Syyksi meille on sanottu, että torin kansi pestään joka päivä, mitä ei taatusti todellakaan tehdä. Tiedän, että esimerkiksi intialainen ravintola lopetti myyntikojunsa täällä satamassa sen takia, että jokapäiväinen purkaminen ja rakentaminen kaikkine jääkaappeineen kävi aivan liian raskaaksi, Vartiainen sanoo. Torivalvoja Marja Kultanen ei osaa sanoa varmasti, kuinka usein kansi pestään. Marja-aikaan sitä suihkutellaan kuitenkin useammin kuin esimerkiksi alkukesästä. Tapahtumat pakottavat kauppiaat pois torilta Kausipaikka toukokuun alusta elokuun loppuun maksaa Satamatorilla 760 euroa. Myyntipaikkasopimuksessa myyjät sitoutuvat siihen, että tiettyjen tapahtumien aikaan heillä ei kausisopimuksesta huolimatta ole oikeutta olla torilla myymässä. Tapahtumapäivistä ei saa hyvitystä myyntipaikan hintaan. Vartiainen kirjoitti muun muassa tästä asiasta Etelä-Saimaan viime maanantain yleisönosastolla ja mainitsi nimeltä Lappeenrannan kaupungin oman tapahtuman Sataman valot, johon ”rättikauppiaita” ei kuulemma tarvita. Lappeenrannan tapahtumatoiminnan koordinaattori Jorma Kallion mukaan kysymys on kauppiaiden tarkoituksenmukaisesta väärinkäsittämisestä. — Myyjät ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa todetaan, että heillä ei ole tapahtumien aikaan myyntioikeutta. Tästä huolimatta he ajattelevat, että heillä pitäisi olla oikeus myydä torilla myös tapahtumien aikana. He eivät tykkää sopimuksen tästä kohdasta ja ovat siitä aina yhtä närkästyneitä, Kallio sanoo. Kallio toisaalta myös ymmärtää torikauppiaita: tapahtumien aikana satamassa on paljon ihmisiä ja siten myös mahdollisia asiakkaita. Sataman valoissa Kallio kuitenkin tarvitsee toria tapahtuman toimintapisteisiin, eivätkä metrilakut toisi hänen mielestään mitään olennaista lisää tapahtumaan. Toripaikkojen myyjä eli Lappeenrannan kaupunki voisi Kallion mukaan kuitenkin selventää tilannetta. — Torivalvoja voisi esittää listan päivistä, jolloin torilla on tapahtumia. Se ehkä olisi konkreettinen muistutus siinä vaiheessa, kun sopimusta allekirjoitetaan. Tapahtumia voi tietysti tulla lisää pitkin kesää, ja joskus niistä päästään kertomaan torikauppiaille hyvin lyhyellä varoajalla. Tieto ei kulje satamaan saakka Satamatorin tapahtumista pitäisi Vartiaisen mielestä tietää hyvissä ajoin, jotta kauppias voisi tehdä muita suunnitelmia kyseisiksi päiviksi. — On hankalaa, jos joutuu itse ottamaan selvää, milloin mitäkin tapahtumia on. Esimerkiksi kesäkuun puolivälin Puolustusvoimien tapahtumasta saimme itse ottaa selvää, kuinka kauan se kestää. Tietoa tippuu, jos tippuu, ja jos sitä osaa kysyä. Lue koko uutinen:

