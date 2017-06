Uutinen

Etelä-Saimaa: Kulttuuritapahtuma tuo nuoria yhteen Lappeenrannassa Iso aalto kulkee väkijoukon läpi, kun 1 000 nuorta nostaa kädet ilmaan samanaikaisesti Robinin Hula hula-biisin tahdissa. Marian aukion performanssi käynnisti nelipäiväisen festivaalin Lappeenrannassa. Voltti -tapahtuma on yksi Suomen 100- vuotisjuhlavuoden merkittävimmistä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumista. Neljän päivän aikana Lappeenrannassa on luvassa tanssia, sirkusta ja ilma-akrobatiaa. Yhteistanssin päätteeksi lapset ja nuoret kulkivat kilometrin pituisen matka Lappeenrannan urheilutalolle. Matkalla tanssittiin, laulettiin ja tehtiin erilaisia voltteja. Jotkut osallistujista ajoivat yksipyöräisellä. Kulkueeseen osallistuivat myös Matilde Sippola, 11 ja Vuokko Semenja, 15. He tulivat seuraamaan sirkusesityksiä Espoosta. Tytöt itsekin harrastavat sirkusta Espoon Keikaus- seurassa. Kulkiessaan urheilutalolle he tekivät erilaisia nostoja. Semenjan olkapäillä istuva Sippola unelmoi sirkustaiteilijan ammatista. Sirkuskoulu on yhdistelmä urheilua ja performanssi-taidetta. — Se on akrobatiaa, tanssia ja temppuja erilaisilla välineillä, kuten nauhoilla ja aisoilla, kuvailee Semenja. Suomi- 100 aiheisiin sinivalkoisiin asuihin sonnustautuneet nuoret haluavat vierailla mahdollisimman monessa esityksessä ja saada uusia kavereita viikonlopun aikana. He myös esiintyvät tapahtumassa sota-aiheisella esityksellä. — Esiintyminen ei jännitä. Olemme käyneet esiintymässä Norjassa asti, kertoo Sippola. Sirkusta,teatteria ja keppihevosia Kimaltelevaan trikooseen pukeutunut Elisa Elorantakin harrastaa sirkusta, vaikka asun perusteella häntä voisi luulla voimistelijaksi. Hän kuitenkin harrastaa ilma-akrobatiaa. 17-vuotias nuori on harrastanut sirkusta vasta vuoden. Spagaatti ja kärrynpyörä kuitenkin onnistuvat helposti ilmassa, sillä Elorannalla on voimistelutaustaa. — Ilma-akrobatiassa tanssija riippuu köysikeinussa ja tekee erilaisia liikkeitä. Tärkeintä ilma-akrobaatille on notkeus, selittää Eloranta. Kulttuuritapahtuma kokoaa yhteen sirkusharrastajien lisäksi teatteria ja kansantanssia harrastavia nuoria. Kulkueesta löytyi jopa muutama keppihevonen. 9- vuotias Sonja Uura on tullut Lappeenrantaan keppihevosensa kanssa Siilinjärveltä. Hän on harrastanut keppihevosia 3-vuotiaasta asti ja osallistunut keppihevoskilpailuun koulussaan. Lappeenrannassa hän edustaa keppihevostanssia. Uura tekee erilaisia askelsarjoja, joiden tuloksena syntyy tanssi. — Se on helppoa ja kivaa, hän kuvailee. Kulttuuritapahtuma Voltti kestää to-su 8-11.6 Lappeenrannassa. Neljän päivän aikana kaupungissa on tanssi- ja teatteriesityksiä sekä sirkusta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/08/Kulttuuritapahtuma%20tuo%20nuoria%20yhteen%20Lappeenrannassa%20/2017122348813/4