Etelä-Saimaa: Kuljetusala: ”On epäoikeudenmukaista, että tiestöä pidetään yllä venäläisten tarpeisiin” Kuljetusala toivottaa raskaan liikenteen tiemaksut tervetulleiksi. Suomen kuljetus- ja logistiikka-alan edunvalvontajärjestö SKAL toivoo, että hallitus ottaisi maksut käyttöön heti ensi vuoden alusta. — On epäoikeudenmukaista, että tiestöä pidetään yllä venäläisten tarpeisiin, SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen toteaa. Euroopan unionin alueella vain Suomi ja Viro tarjoavat tiestönsä korvauksetta kaikkien käyttöön. Läpikulkuliikenteestä saadut hyödyt jäävät käytännössä olemattomiksi. — Kuka tankkaa Suomessa kallista polttoainetta, kun suuren tankin saa täyteen ennen rajaa, SKAL:n johtaja Petri Murto huomauttaa. Kotimainen kuljetusala kestäisi yli 12-tonnisille kuljetuksille määrättävät tiemaksut, jos uutta rasitetta kompensoitaisiin ammattidieseliä koskevalla polttoaineveronalennuksella. SKAL:issa lasketaan, että alhaisempi verokanta parantaisi välittömästi kannattavuutta ja yleistä kilpailukykyä. Vinjettimaksu sopii Suomeen Tiemaksujen muodosta joudutaan vielä taittamaan peistä ankarasti, sillä EU:n komissio esitti tuoreessa EU:n liikkuvuuspaketissa kilometripohjaiseen tiemaksumalliin siirtymistä. Kuljetusalan mielestä malli ei sovi pitkien etäisyyksien Suomeen. — Aikaan perustuva vinjettimaksu olisi päivä- tai vuosikohtaisena huomattavasti helpompi toteuttaa ja valvoa. Päivämaksu ei myöskään houkuttelisi ulkomaisia kuljettajia huonommille teille, Lehtonen arvioi. Lobbareille riittää lähiaikoina töitä, sillä toukokuun lopussa julkaistu liikkuvuuspaketti oli pettymys suomalaisille myös toisesta syystä. Niin sanottuja kabotaasirajoituksia ollaan näet väljentämässä. Toisesta EU- tai ETA-maasta saapuvat ajoneuvot ovat tähän asti voineet tehdä kansainvälisen kuljetuksen jälkeen kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana. EU-komissio esittää, että maan sisäisiä kabotaasikuljetuksia saisi vastedes tehdä rajoituksetta viiden vuorokauden ajan. — Onko tarkoitus ruveta hoitamaan Suomen kuljetuksia romanialaisten palkoilla? Eri maiden työehdot pitäisi ensin harmonisoida ennen kuin liikenne vapautetaan, Lehtonen toteaa. Ympäristötavoitteet ovat uhattuina Kabotaasiväljennyksiä on perusteltu päästöjen vähentämisellä ja tyhjänä ajon vähentämisellä. SKAL:in mukaan Suomessa on kuitenkin saavutettu suuremmalla kalustolla jopa yli kymmenen prosentin vähennys kalustokohtaisiin päästöihin niissä yhdistelmissä, joissa suurempaa kalustokokoa on voitu hyödyntää täysimääräisesti. Kuljetusala pelkää, että komission esittämä malli lisäisi tyhjänä ajamista sekä päästöjä ja vaikeuttaisi Suomen ympäristötavoitteiden saavuttamista. Alan liittokokous pidetään lauantaina Lappeenrannassa. Lue koko uutinen:

