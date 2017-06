Uutinen

Etelä-Saimaa: Koodaaja muuttaa maailman näpäytyksellä Lappeenrannan teknillinen yliopisto on kesälomalla. Tietokoneluokasta kuitenkin kuuluu naputusta. Kymmenisen nuorta istuu eri puolilla pimeää huonetta kirkkaat tietokoneen näytöt edessään. He ovat tietotekniikan tiedeleiriläisiä, jotka luovat valkoiseen tyhjyyteen ainutkertaista maailmaa, pelimaailmaa. 14-vuotias Teemu Piiroinen ohjelmoi peliä, jossa radalla liikkuvalla pallolla pitää pudottaa tynnyreitä. Jokaisesta kaadetusta tynnyristä saa pisteen. — Haastavinta pelin ohjelmoinnissa on ohjeiden ymmärtäminen. Ymmärtämisen lisäksi ohjeita pitää osata soveltaa, jotta syntyisi omannäköinen pelimaailma. Piiroiselle ohjelmointi on tuttua. Hän on osallistunut aikaisemminkin pelileirin tyyppiselle ohjelmointikurssille. Piiroisen lähipiirissä ohjelmointi ei kuitenkaan ole kovin suosittu harrastus. Hän kertoo, että hänellä on monia kavereita, jotka tykkäävät pelata tietokonepelejä, mutta harvaa ystävää koodaaminen kiinnostaa. Peliharrastus voi innostaa ohjelmointiin Tiedeleirillä suurin osa on poikia; vain kaksi kymmenestä on tyttöjä. Kahdeksasluokkalainen Klea Mullamaan mielestä se johtuu siitä, että tyttöjä ei kiinnosta ohjelmointi. Hän itse kiinnostui leiristä peliharrastuksensa kautta. Kotona Mullamaa pelaa erilaisia roolipelejä tietokoneella, ja päätti siksi tulla kokeilemaan pelin tekemistä leirille. Ensikertalaiselle ohjelmointi on osoittautunut yllättävän haastavaksi, mutta positiiviseksi kokemukseksi — Vaikka vaikeaa on, niin ohjaajan avulla pääsee eteenpäin, hän toteaa. Tulevaisuudessa häntä kiinnostaisi jatkaa ohjelmointia. Mullamaan koulussa Kesämäellä ei kuitenkaan ole tarjolla ohjelmoinnin opetusta. Leirin ohjaaja Roman Hyvönen kertoo, että erilaisen datan käyttö ja hallinta tulee yhä suuremmaksi osaksi liike-elämää. Hän on miettinyt, kuinka ohjelmointia voisi opettaa tulevaisuudessa nuorille. — Ohjelmoinnin opettelu ei ole helppoa, mutta täysin motivaatiosta kiinni, hän kiteyttää. Koodaaminen vaatii sinnikkyyttä, sillä virheitä tulee. Pienikin muutos vaikuttaa lopputulokseen. Se saattaa kuitenkin lisätä motivaatiota, sillä ohjelmoidessa näkee, kuinka muuttamalla komentoja voi muuttaa maailmaa. Lue koko uutinen:

