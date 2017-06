Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupungintalon edustatorin remontti sulki myös alapuolisen parkkitason Lappeenrannan kaupungintalon edustatorilla sukkuloidaan nyt työmaan sivuitse. Työmaa-aitojen takana toria pannaan uusiksi. Remontti on aiheuttanut muutoksia myös autojen pysäköintiin. Torikannen alla oleva parkkitaso on suljettu. — Sinne alkoi tulla liikuntasaumoista mujua. Kun se huomattiin, parkkitaso otettiin pois käytöstä, ettei tavaraa tule autojen päälle, kertoo työmaan projektipäällikkö Eero Harju Lappeenrannan kaupungin teknisestä toimesta. Parkkitaso suljettiin kesäkuun alussa, ja Harjun mukaan se on suljettuna kesäkuun ajan. Kaupungintalon pysäköintihallin alempi taso on käytössä. Toriremonttia lokakuulle Torin remontti alkoi toukokuun alkupuolella, ja se kestää lokakuulle asti. — Torikansi puretaan kantavaan pintaan asti, tehdään kallistusvalut ja sen päälle vedeneristykset. Sitten tehdään suojabetonikerros ja uusitaan kiveys. Samassa yhteydessä uusitaan kaivoja ja porrashuoneet, Harju kertoo. Hänen mukaansa ihmiset ovat hyvin oppineet kiertämään työmaan. — Homma on ihan hyvällä mallilla. Ankea aukio uudistuu Kaupungintalon edustatorin toinen nimi on Kansalaistori, ja sitä on sanottu myös taivaallisen rauha aukioksi. Ankean torin elävöittämistä on suunniteltu vuosikaudet, joiden aikana se on jo rapistunut. Nyt suunnitelma viimein toteutetaan. Edustatorista rakennetaan tapahtumatoria. Lue koko uutinen:

