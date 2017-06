Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatra viettää teatterifestivaalia — esiintyjänä muun muassa Ismo Alanko Hattupäisen miehen selkärepussa kulkee kokonainen orkesteri. Bassorumpu ja symbaalit lyövät rytmiä askelten tahdissa. Käsissään miehellä on banjo, jolla hän säestää reppunsa päälle kiinnitetystä kovaäänisestä kuuluvaa laulua. Italialaisen katuesiintyjän Lorenzo Gianmario Gallin yhden miehen show keräsi hetkessä kävelykatu Koskenpartaalle yli satapäisen väkijoukon. Yleisönsä Galli johdatti pillipiiparin tavoin Imatran Koskenpartaan lavan edustalle. Mustan ja valkoisen teatterifestivaalin avajaiset käynnisti virallisesti virolaisen Giraffe Royal Theatren keskiaikaistyylinen esitys. Viisipäiväisen festivaalin aikana nähdään kaikkiaan 37 katuesitystä ja 9 sisäesitystä. Lorenzo Gianmario Gallin interaktiivinen POOM-CHA-katuteatteriesitys yhdistää komiikkaa, musiikkia ja taikuutta. Viimeisen kuuden vuoden aikan Galli on kiertänyt yhden miehen show’n kanssa Euroopan lisäksi Aasiassa ja Kanadassa. Hän kertoo jokaisen esityksen olevan aina erilainen. — Yleisön reaktiot vaihtelevat todella paljon eri maissa. Kiinassa ihmiset ottavat yleensä paljon valokuvia ja yhteisselfieitä. Japanilaiset ovat usein hiljaisia ja keskittyneitä, kun taas Espanjassa yleisö saattaa huudella paljon kesken esityksen. Stereotypiat pitävät toisinaan hyvin paikkansa. Ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva Galli kertoo katuesiintyjähahmonsa olevan liioiteltu versio hänestä itsestään. Hahmo elää ja kehittyy jatkuvasti. Gallin mukaan katuteatteri voi taiteenalana edelleen hyvin sen vuoksi, että ihmisillä on tarve päästä ulos kodeistaan muiden pariin. Joskus on hyvä sulkea tietokone sekä televisio ja tehdä vaihteeksi jotain erilaista. — On kaunista, että kadusta voi muodostua näyttämö, jonka ihmiset jakavat yhdessä. Lisäksi musiikilla on hyvin voimakas ihmisiä yhdistävä vaikutus. Mustan ja valkoisen teatterifestivaalin aikana Galli esiintyy jokaisena päivänä muun muassa Koskenpartaalla ja kalastuspuistossa. Keskiviikkoiltapäivänä yleisössä ollut imatralainen Nelli Tanner pääsi musisoimaan yhdessä Gallin kanssa. Kaksikko löysi yhteisen sävelen nopeasti, vaikka erikoisen näköisen instrumentin nimi jäi epäselväksi. — Aluksi tilanne oli aika jännittävää ja hämmentävää, mutta hauskaa kyllä oli, Tanner kertoi esityksen päätyttyä. Katuesityksestä vaikuttunut Tanner kertoo käyvänsä festivaalin aikana katsomassa ainakin nukketeatteria ja Pohjonen alanko -esityksen. Koskenpartaalle kerääntyneen yleisön joukosta itsensä löysi myös omia polttareitaan viettänyt Eeva Eronen. — Tämä on aivan loistavaa. Huikeaa, että yksi mies saa tällaisen shown aikaan, Eronen kertoi. Lue koko uutinen:

