Uutinen

Etelä-Saimaa: "Täällä on kivaa yleensä" — sporttileiriltä halutaan löytää uusia kavereita ja myös tutustua uusiin harrastuksiin Koululaisten kesäloman ensimmäisen viikon perinteinen liikuntaleiri on pyörähtänyt jälleen vauhtiin Imatralla. Tilma Ollilainen osallistuu Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun leirille jo kuudetta kertaa. Hän käy sekä kesäleirillä että hiihtolomaviikolla vietettävällä talvileirillä. — Sporttileirillä olen ollut joka vuosi, niin tälläkin kertaa, Tilma kertoo. Heti ensimmäisenä päivänä oli vaikka mitä ohjelmaa. Aika ei varmasti käynyt pitkäksi. — Olemme uineet, sitten olemme käyneet akrobatiapisteellä. Seuraavaksi on metsäleikkejä, sitten menemme pelaamaan pesäpalloa. Mitä odotat leiriltä eniten? — Ehkä sitä, onko täällä kivoja kavereita. Saanko uusia kavereita. Täällä on kivaa yleensä. Kavereita leiriltä haluavat myös monet muut sporttileiriläiset. — Että saan lisää uusia kavereita ja saan kokeilla uusia harrastuksia, toista kertaa mukana oleva Veera Moisio kertoo odotuksistaan. — Että olisi hauskaa ja oppisin uusia lajeja, odottaa puolestaan Henna Laitinen. — Saan uusia kavereita ja pääsen kokeilemaan uusia harrastuksia, kertoo ensimmäistä kertaa leirille osallistuva Essi Peltonen. Omelia Ikävalko on leirillä mukana toista kertaa. Hänenkin odotukset ovat pitkälti samat kuin muilla. — Että saan uusia kavereita ja on kivaa. Perjantaina leiriolympialaisiin huipentuvaan Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun kesäleirille osallistuu tänä vuonna yhteensä 320 lasta ja 80 ohjaajaa. Enemmänkin olisi tullut, mutta paikat tulivat täyteen. Leiri jakautuu sporttileiriin, lajileireihin ja päiväleiriin. Sportti- ja päiväleirillä tutustutaan eri lajeihin toimintarasteilla. Lajileireinä ovat tällä kertaa akrobatia, golf, kalastus, koiraleiri ja ratsastus. Lue koko uutinen:

