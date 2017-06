Uutinen

Etelä-Saimaa: Voltti valloittaa Lappeenrannan viikonloppuna — tapahtumaan tulee yli tuhat nuorta kulttuurinharrastajaa Lappeenrannan kaduilla ja toreilla saattaa törmätä torstaista sunnuntaihin Kippuraan, Velmuun ja Repeen. Ne ovat maskottikissoja, jotka seikkailevat lasten ja nuorten Voltti-tapahtumassa. Voltti 2017 on yksi Suomi 100 -juhlavuoden merkittävimmistä lasten ja nuorten kulttuuritapahtumista. Se kokoaa Lappeenrantaan 1 100 sirkusta, kansantanssia ja teatteria harrastavaa lasta ja nuorta. Jokaiselle tapahtumapäivälle on luvassa ohjelmaa myös yleisölle alkaen avajaisparaatista, jonka nimi on Hännännostajaiset. Se starttaa Marian aukiolta torstaina kello 17.30. Paraati etenee Iso-Kristiinan kautta urheilutalolle, jossa alkavat viralliset avajaiset kello18. Voltin pääjuhla on urheilutalossa sunnuntaina kello 14. Pääjuhlan nimi on Kissanpesijäiset. Tapahtuman kissateema liittyy tietysti vanhaan loruun: Kis kis kippurahäntä, huomenna mennään Lappeenrantaan... Katso Voltti-tapahtuman ohjelma täältä. Lue koko uutinen:

