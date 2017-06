Uutinen

Etelä-Saimaa: Tuore ylioppilas: ”Pessimistisellä asenteella ei saada mitään aikaiseksi” Provosoiva otsikko aineistoesseen tehtävänannossa herätti tunteita Etelä-Saimaan stipendillä palkitussa ylioppilaassa Moona Marttisessa, ja hän päätti tarttua aiheeseen. Imatran yhteislukiosta valmistunut nuori nainen kirjoitti Etelä-Karjalan parhaimmat pisteet äidinkielen esseekokeesta. Marttinen halusi ottaa kantaa koulukiusaamiseen, sillä kokee sen olevan ajankohtainen aihe. Hän kertoo, että on nähnyt kiusaamista läpi koulupolkunsa ja kokenut sitä henkilökohtaisesti erilaisissa asemissa. — Kouluissa ja kasvatuksessa pitäisi edistää tasa-arvoa, kiteyttää ylioppilas. Hänen mielestään erilaisuutta pitää oppia suvaitsemaan, silloin olosuhteita kiusaamisellekaan ei synny. Marttinen pohtii, että koulukiusaaminen alkaa aikuisista. Lapsi ottaa mallia aikuisten käytöksestä, ja siksi Marttisen mielestä vanhemmilla on iso rooli lasten kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä. Esseen kirjoittamisesta Marttiselle jäi hämärät muistikuvat, sillä raskas aihe vaati voimia, eikä kirjoitus syntynyt lennosta. — En oikeastaan muista enää, mitä tuli kirjoitettua, hän naurahtaa. Tulevaisuus muuttuvassa maailmassa mietityttää Marttisen sukupolvi saattaa olla viimeinen, joka kirjoittaa äidinkielen esseekokeen käsin, sillä pian se muuttuu sähköiseksi. Jotkut reaaliaineet kirjoitetaan jo nykyään sähköisesti. Marttisen mielestään sähköinen suoritustapa toimii hyvin reaaliaineissa, mutta äidinkielen esseekokeen muuttuminen sähköiseksi herättää hänessä epäilystä. — Esseekoehan mittaa nimenomaan huolellisuutta, ja käsinkirjoitus on iso osa sitä, ylioppilas pohtii. Marttisen lähipiiristä kaikki pyrkivät korkeakouluun. Nuoret haluavat jatkaa opintoja lukion jälkeen ja valitsevat jatko-opiskelupaikan edelleen mielenkiinnon kohteen, eikä työllistymistilastojen perusteella. Marttiselle itselleen syvä kiinnostus psykologiaan määritteli jatko-opiskelupaikan valinnan. Tulevaisuudessa Marttinen voisi kuvitella itsensä vaikkapa terapeuttina. — Mielenterveysongelmat ovat kasvava ongelma Suomessa, joten terapeuteille on tarvetta. Lähitulevaisuudessa Marttinen unelmoi opiskelupaikasta Helsingin yliopistossa ja interrail-matkasta ympäri Eurooppaa. Tulevaisuutta ei hänen mukaan kannattaisi siltikään pohtia liikaa, sillä maailma muuttuu nopeasti. Nuori nainen kuitenkin suhtautuu tulevaisuuteen valoisasti. — Pessimistisellä asenteella ei saada mitään aikaiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/Tuore%20ylioppilas%3A%20%E2%80%9DPessimistisell%C3%A4%20asenteella%20ei%20saada%20mit%C3%A4%C3%A4n%20aikaiseksi%E2%80%9D%20/2017122335651/4