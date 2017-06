Uutinen

Etelä-Saimaa: Taidekeskus Salmelan kesänäyttely avautuu lauantaina Mäntyharjun taidekeskus Salmelan kesänäyttelyssä on esillä 25 taiteilijan töitä. Tuttuun tapaan se koostuu nousevien nuorten kykyjen ja pitkän uran tehneiden, tunnettujen taiteilijoiden töistä. Mukana ovat muun muassa taidemaalarit Marjatta Tapiola, Topi Ruotsalainen, Inari Krohn, Antti Hakkarainen, Jussi Pirttioja ja Arto Kettunen. Inari Krohn kertoo kokoelmansa jakautuvan kahteen osaan. — Mukana on grafiikkaa ja maalauksia. Niiden teemana on villin suomalaisen metsäluonnon ja italialaisen, ihmisen muokkaaman maiseman vastakkainasettelu. Osan vuodesta Italiassa asuva Krohn luonnehtii italialaista maisemaa maailman kauneimmaksi. — Maalaustapani on laseeraus ja yritän saada värit mahdollisimman puhtaiksi ja läpikuultaviksi. Grafiikassa käytän viivasyövytystä yhdistettynä puupiirrokseen. Kaupallisuudesta ajoittain kritisoidun taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala kuittaa kritiikin tyynesti: — Meidän taiteilijoiden on elettävä tällä työllään. Noin 15 taiteilijaa saa elannon täältä näinä ainoina, näinä hetkinä, kun työttömyys jyllää. Salmelaan tullaan shoppailemaan, sen osoittavat Postitalossa esillä olevat Johanna Lumpeen teokset. Viime kesänä hänen työnsä myytiin ennätysvauhdilla ja tänäkin vuonna usean maalauksen vieressä on varauksesta kertova punainen tarra jo ennen avajaispäivää. Taidekeskus Salmelan näyttelyt 10.6.—13.8. päivittäin kello 11—18. Lue koko uutinen:

