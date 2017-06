Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysien Ville Lantta Idän naisten kotipesän kaarelle, Itä—Länsi-viikonloppu pelataan Imatralla kuun vaihteessa Lappeenrannan Pesä Ysien pelinjohtaja Ville Lantta toimii Idän naisten kakkospelinjohtajana Imatralla kuun vaiheessa pelattavassa Itä—Länsi-ottelussa.Idän naisten pelinjohtaja on sarjanousija Oulun Lipottaret hyvään alkukauteen johdattanut Antti Vihtkari. Lipottaret on sarjataulukossa seitsemäntenä, pisteen Pesä Ysien edellä.Miesten Idän joukkueen pelinjohtajaksi valittiin Kouvolan Pallonlyöjien Eero Pitkänen ja kakkospelinjohtajaksi Joensuun Mailan Juhani Lehtimäki.Idän joukkueen valitsija ja joukkueenjohtaja on Imatran Pallo-Veikkojen kasvatti Olli Lehtola.Lännen miesten pelinjohtajaksi nimettiin sarjajohtaja Vimpelin Vedon Sami-Petteri Kivimäki. Myös kakkospelinjohtaja Jussi Haapakoski tulee samasta seurasta.Yleisön pelaajavalinnat Itä–Länteen julkistetaan huomenna torstaina. Miesten ja poikien joukkueiden loput valinnat julkistetaan ensi viikon keskiviikkona ja naisten ja tyttöjen valinnat ensi viikon torstaina.Pesäpallon Itä–Länsi-viikonloppu pelataan Imatran Ukonniemen stadionilla 30. kesäkuuta – 2. heinäkuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/Pes%C3%A4%20Ysien%20Ville%20Lantta%20Id%C3%A4n%20naisten%20kotipes%C3%A4n%20kaarelle%2C%20It%C3%A4%E2%80%94L%C3%A4nsi-viikonloppu%20pelataan%20Imatralla%20kuun%20vaihteessa/2017122343207/4