Etelä-Saimaa: Parikkalan keskeneräisten hotellirakennusten kunnosta on vain arvailuja — ostajalle koituu niistä isot kulut Kolme keskeneräistä hotellirakennusta odottaa ostajaa Parikkalassa Kuutostien kupeessa. Matkailuyritys Laatokan Portin aloittamat rakennukset ja alueen vuokraoikeus päätyivät ulosmittauksen takia nettihuutokauppaan. Rakennuksiin suunniteltiin liki kolmekymmentä hotellitasoista vapaa-ajan huonetta ja kaksiota seniori-ikäisille ihmisille. Rakennustyöt keskeytyivät rahoitusongelmiin vuonna 2013. Alueen omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Tynkkylänjoen Kartano Oy, joka on vuokrannut tontin taustayhtiölleen Karelia Hotel Group Oy:lle. Kihlakunnanvouti Pertti Rönkkö Etelä-Karjalan ulosottovirastosta kertoo tutustuneensa kohteeseen pariin otteeseen. — Kyllä minä uskon, että hotellit saadaan rakennettua valmiiksi. Kun katto on päällä, ikkunat suojattu eikä sadevesi pääse sisälle, niin miksi ne menisivät, Rönkkö sanoo. Parikkalan kunnan rakennustarkastaja Seppo Vento ei uskalla arvioida, saako rakennuksista vielä hotelleja. — Betonirakenteet ovat kunnossa, mutta missä kunnossa ovat puu- ja eristeosat. Se selviää vasta kun rakenteet avataan. Kuluista muutama täsmätieto Rönkkö arvioi, että töiden saattaminen valmiiksi maksaa useita satoja tuhansia euroja. Rakennuskohteesta on saatavia monella. — Jos kohteen omistajat ovat rahoittaneet urakkaa, silloin omistajilla on oikeus saada yhtiöön lainaamansa rahat takaisin, jos velkakirjat on olemassa, Rönkkö sanoo. Hotellirakennusten alla olevan 1,15 hehtaarin tontin vuokra on 2 000 euroa vuodessa, kunnes rakennukset on käyttöönotettu. Sen jälkeen vuokra on 5 000 euroa vuodessa. Kiinteistövero on vuosittain 17 400 euroa. Myyntiaikaa on kolme kuukautta. — Sellainen ostotarjous on teoreettisesti hyväksyttävissä, joka ei selvästi alita omaisuuden käypää hintaa paikkakunnalla, Rönkkö toteaa. Lue koko uutinen:

