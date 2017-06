Uutinen

Etelä-Saimaa: Naiset menevät Lemin Pöllölässä turvesaunaan Impin päivän jälkilöylyihin Impin päivänä 11. kesäkuuta yli tuhat naista saunoo ympäri Suomea. Luumäen yhdistys osallistuu tähän maa- ja kotitalousnaisten valtakunnalliseen tempaukseen, tosin päivää myöhemmin maanantaina 12. kesäkuuta. — Luvassa on turvesauna sekä kasvo- ja jalkahoitoja yrteillä, kertoo puheenjohtaja Marjut Juntto Luumäen maaseutunaisista. Muutkin kuin yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita saunomaan Lemille Pöllölänkylän vanhalle kyläkoululle, joka kantaa nykyään nimeä Villa Harmony. Saunasession päälle on tarjolla ruokaisa salaattibuffet. — Olen käynyt itse kerran aiemmin turvesaunassa ja se oli todella mahtavaa, niin rentouttavaa, Juntto kehuu. Puusauna lämpiää joka päivä Sauna on lounaskahvilaa pyörittävälle Juntolle tärkeä latautumispaikka jokaisena päivänä. — Meillä lämpiää puusauna joka päivä. Saunominen onkin koko perheen yhteinen harrastus. Maalaistalossa Luumäellä varttuneella Juntolla on vahvoja saunamuistoja lapsuudesta saakka. — Se oli hauskinta, kun sai juosta paljain jaloin lumihangessa ulkosaunaan. Nykyään hän nauttii erityisesti Kivijärven saaressa sijaitsevan mökkisaunan tunnelmasta pimeänä syysiltana. — Paljon kynttilöitä, sopivat tyrskyt, pimeä järvi, kuvailee Juntto. Impin päivänä suvikuntoilun perinne Impin nimipäivä on perinteinen aika maa- ja kotitalousnaisien valtakunnalliselle tempaukselle. — Se on meidän suvikuntoilun päivä, Juntto kertoo. Suvikuntoilijat ovat tehneet vuosien varrella erilaisia asioita. He ovat keränneet villiyrttejä, torjuneet vieraslajeja, pyöräilleet ja siivonneet tienpenkkoja. Kolme vuotta sitten naiset tekivät puun halaamisen Suomen ennätyksen. Impi saunoo -tempauksen maa- ja kotitalousnaiset järjestävät yhdessä Arktisten Aromien kanssa. Tapahtuma on osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Ympäri Suomea on 60 saunomistapahtumaa. Päivän päätapahtuma järjestetään maailman suurimmassa savusaunassa Laukaan Tupaswillassa. Luumäen Maaseutunaisten Impi Saunoo -tapahtumaan voi ilmoittautua Tuija Lukkariselle puh: 040 5719810 tai sähköpostitse tuija.lukkarinen@luukku.com. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/Naiset%20menev%C3%A4t%20Lemin%20P%C3%B6ll%C3%B6l%C3%A4ss%C3%A4%20turvesaunaan%20Impin%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20j%C3%A4lkil%C3%B6ylyihin/2017122342493/4