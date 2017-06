Uutinen

Etelä-Saimaa: Me-talo Lappeenrannan Oprissa tarjoaa ilmaisen kesäleirin 70 lapselle ja ohjaajan töitä 17 nuorelle Me-talolla Lappeenrannan Oprissa on kunnon hulina. Talon ovat täyttäneet kesälomansa aloittaneet koululaiset. Me-talon kesäleirit tarjoavat tällä ja ensi viikolla mukavaa ajanvietettä 70 alakoululaiselle. Poikkeuksellista on, että toiminta on osallistujille ilmaista. Leiripäivien aikana lapsille tarjotaan ohjelman lisäksi lämmin ruoka. — Erityisen mukavaa tässä on myös se, että pystyimme työllistämään 17 nuorta leirin ohjaajiksi, Me-talon koordinaattori Niina Kupiainen kertoo. Me-talo avautui Lappeenrannan ydinkeskustaan helmikuussa. Kevään mittaan kävijät ovat hiljalleen löytäneet Me-talon ja sen tapahtumatarjonnan. Kupiaisen mukaan viimeisen kuukauden aikana kävijöitä on ollut 800—900. Me-talo on Oprin toisessa kerroksessa sijaitseva olohuonemainen tila, jonka ovet ovat auki kaikille. Pääsymaksullisia tilaisuuksia näissä tiloissa ei järjestetä. Ideana on, että kaupunkilaiset ja paikalliset yhdistykset saavat järjestää omia tapahtumiaan Me-talossa ilmaiseksi, kunhan järjestettävä toiminta on kaikille avointa. K-poppia yhdessä Esimerkiksi viime viikon keskiviikkona Me-talon liikuntasalissa joukko tyttöjä tanssi korealaisen popin eli K-popin tahtiin. Tanssiryhmän oli aiemmin keväällä perustanut 16-vuotias lappeenrantalainen Anna Kaipia, joka harrastaa tanssia ja on kiinnostunut etenkin K-popista. — Löysin netistä tanssivideoita ja ajattelin, että näitä olisi kiva tanssia ryhmässä. Kaipia opettelee koreografiat ensin itse netistä ja opettaa ne sitten muille. Tanssiryhmän jäsenet eivät tunteneet toisiaan ennestään, mutta yhteisen kiinnostuksen kohteen ansiosta tutustuminen on ollut helppoa. Esimerkiksi Yunyao Li tuli mukaan hieman muita myöhemmin, mutta on päässyt hyvin porukkaan mukaan. Yksi Me-talon toiminnan tavoitteista onkin auttaa sosiaalisten suhteiden luomisessa. Keskiviikkona tanssitunnin jälkeen Me-talolla oli alkamassa Yhes-ryhmän tapaaminen. Suunnitelmana oli kokkailla porukalla pannukakkua. — Yhes-ryhmä on tarkoitettu synnyttämään kohtaamisia ja ehkäisemään yksinäisyyttä, Juho Heikka Saimaan kriisikeskuksesta kertoo. Heikan mukaan ryhmässä käy väkeä laajalla ikähaitarilla nuorista aikuisista ikäihmisiin. Monet osallistujista ovat muuttaneet hiljakkoin Suomeen tai Lappeenrantaan, minkä takia uudet tuttavuudet ovat tarpeen. Maahanmuuttajien kotouttamista edistävät myös monet liikuntaryhmät. Tarjolla on ollut muun muassa pilatesta ja tuolijumppaa. Niina Kupiaisen mukaan Me-talon työntekijät ottavat mielellään vastaan toimintaan liittyviä ehdotuksia. — Esimerkiksi yhteislaulua on toivottu paljon. Jos löytyy asiasta innostunut vetäjä, niin tänne vain ilmoittautumaan. Lue koko uutinen:

