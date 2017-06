Uutinen

Etelä-Saimaa: Maahanmuuttovirasto hidastaa vastaanottokeskusten sulkemisia — keskukset ovat täynnä, Imatrakin Toimintaansa jatkavat vastaanottokeskukset ovat täynnä koko maassa. Esimerkiksi Imatran vastaanottokeskuksessa on 320 ihmistä, kun paikkoja on 300. Maahanmuuttoviraston tiedottaja Kaisa Härkisaari myöntää, että tungosta on. — Tavallaan tilanne on tullut yllätyksenä, mutta tavallaan ei. Virasto tekee jatkuvasti arvioita turvapaikanhakijoiden määristä ja tarvittavista majoituspaikoista, sanoo Härkisaari. Tukala tilanne johtuu siitä, ettei vastaanottokeskuksista vapaudu paikkoja arvioituun tahtiin ja tähän on Härkisaaren mukaan kaksi perussyytä. Hallinto-oikeudessa tehtävät valitukset kielteisistä päätöksistä ovat vieneet aikaa. Toiseksi kuntapaikoille ei ole siirtynyt tarpeeksi nopeasti ihmisiä. — Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrissä ei ole kasvua. Heitä tulee maahan tavalliseen tahtiin eli alle 500 henkilöä kuukaudessa, sanoo Härkisaari. Tungoksen takia maahanmuuttovirasto on hidastanut parin suunnitellun vastaanottokeskusten alasajoa. — Hangon ja Mikkelin vastaanottokeskukset piti lopettaa syksyllä, mutta nyt niiden sulkeminen siirtyy vuoden loppuun, sanoo Härkisaari. Lue koko uutinen:

