Uutinen

Etelä-Saimaa: Luke: Suomen susikanta pieneni — kaakossa on kolme susilaumaa tai -paria Suomessa on uusimman kanta-arvion mukaan 150—180 sutta. Määrä pieneni viime vuodesta, jolloin susia oli 200—235. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemät arviot ovat molempien vuosien maaliskuun alusta. Tämän vuoden arvion mukaan täysin tai pääasiallisesti Suomen puolella liikkuvia susilaumoja oli yhteensä 14. Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin liikkuvia laumoja oli seitsemän. Laumojen lisäksi oli 18 susiparien asuttamaa reviiriä, niistä kolme itärajan molemmin puolin. Luken arvion mukaan Suomen susikanta on nyt vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Nuijamaalla kuuden suden rajareviiri Kaakkois-Suomessa Luken susikartalla on kolme pompulaa, joista suurin on Nuijamaalla. Siellä on Luken mukaan kuudella sudella rajareviiri. Puumalassa on kahden suden reviiri Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntarajalla. Kymenlaakson puolella on Haminaan kuuluvassa Pyhällössä susiparin tai mahdollisesti kolmen suden reviiri. Luken arvion tausta-aineistossa on myös Parikkalan Saaren rajareviiri, jossa ei kuitenkaan ole arviota yksilömäärästä. — Vuoden 2017 puolella havaintoja kolmesta sudesta. Kolme sutta metsästetty alkuvuonna 2017, Saaren reviiristä todetaan. Kannanarviossa entistä enemmän DNA-määrityksiä Susien vähenemisen taustalla on Luken mukaan todennäköisesti monia tekijöitä. —Yksi muutosta selittävä syy lienee talven 2015/2016 korkea aikuiskuolleisuus, mikä on omiaan alentamaan kannan pentutuottoa, Luken tiedotteessa todetaan. Osan muutoksesta selittää Luken mukaan myös kanta-arvion uudistuminen. Arviossa on käytetty tänä vuonna aiempaa laajemmin DNA-pohjaisia yksilömäärityksiä. — Kattavin geneettinen näytemateriaali saatiin Lounais- ja Etelä-Suomesta sekä Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, tiedotteessa kerrotaan. Muina oleellisina tietolähteinä arviossa on käytetty Tassu-tietojärjestelmään kirjattuja susihavaintoja ja GPS-pannoilla varustettujen susien liikkeitä koskevaa paikkatietoa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/Luke%3A%20Suomen%20susikanta%20pieneni%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kaakossa%20on%20kolme%20susilaumaa%20tai%20-paria/2017122341864/4