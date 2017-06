Uutinen

Etelä-Saimaa: Lue tästä Moona Marttisen palkittu ylioppilasaine: Kiusaaja on perinteen uhri Me elämme maailmanaikaa, jossa nöyryys on heikkoutta. Aikaa, jona ainoastaan röyhkeimmät ja äänekkäimmät saavat äänensä kuuluviin ja Siperia opettaa. Kovat arvot, kuten talous, valta ja raha, ovat kulttuurimme kulmakiviä, kun taas pehmeille arvoille naureskellaan naisten hömpötyksinä. Kuinka tällaisessa yhteiskunnassa lapsista ei kasvaisi kiusaajia? Tätä kiusaamisen ongelmaa sekä kiusaajan psykologiaa pohtii Vesa Nevalaisen blogikirjoitus ”Kiusaaja on ilkeä paskiainen” (ilmestynyt 6.2.2014 osoitteessa www.psyli.fi). Nevalainen kuvaa kiusaajan käyttäytymistä ja sen seurauksia vahvasti omastaan, eli kiusatun näkökulmasta. Hän asettaa kirjoituksessaan mustavalkoisesti vastakkain kiusaajan ja kiusatun, sydämettömän ja pelokkaan, häikäilemättömän ja alistetun, eikä arastele perustellessaan kiusaajan turmeltuneisuutta. Itse en usko kenenkään olevan pohjimmiltaan paha, vaan uskon, että käytöksen taustalla on aina jokin syy. Psykologit ovat ehdottaneet täksi syyksi sosiaalisten taitojen puutetta: kiusaava lapsi ei tiedä, miten ryhmässä tulisi käyttäytyä. Nevalainen kritisoi väitettä; hänen mielestään kiusaaja tietää, mitä tekee ja omaa jopa loistavat sosiaaliset kyvyt. Mitä kiusaajalta Nevalaisen mielestä puuttuu, on empatiakyky, eli tunneäly ja taito asettua toisen ihmisen asemaan sekä myötäelää toisen tunteita. Tämä voi selittää kiusaajan kyvyn olla välittämättä aiheuttamastaan henkisestä kivusta, mutta kumoaa samalla Nevalaisen ensimmäisen väitteen. Jos kiusaaja ei ymmärrä toisten tunteita eikä myötäelä tämän tuskaa, hän ei ainakaan täysin tiedä, mitä tekee. Usein kiusaamista koskevissa kysymyksissä nostetaan esiin kiusaajan epävarmuus itsestään. Tämä on mielestäni ymmärrettävää, sillä varsinkin yläkouluikäisten varhaisnuorten epävarmuus ja ahdistus omasta kehosta ja sen muutoksista voivat heijastua muiden pilkkaamisena ja haukkumisena. Kun nuoret yrittävät löytää itsenään ja muodostaa omaa identiteettiään, on helppoa pönkittää omaa egoaan painamalla muita alas. Nevalainen ei näe asiaa näin humanistisesti, vaan hänen mielestään kiusaaja on aina ilkeä muut tuntemaan itsensä hulluiksi. Muistan kuitenkin itse selkeästi, miten ryhmäpaine, epävarmuus ja yksinäisyyden pelko johtivat yläkoulussa kieroutuneeseen oma porukan korostamiseen. Minua ja ystäviäni leimasi vahva me vastaa ne -ajattelu, psykologisemmin jako sisä- ja ulkoryhmiin. Muiden porukoiden edustajia ei nähty tuntevina ja ajattelevina yksilöinä, vaan uhkana omalle asemalle koulun suosituimpien pöydässä. En ole koskaan ollut kiusaaja, mutta sivustakatsojana kiusaajan puolella ikävä kyllä. Suvaitsevaisuuden puute ja erilaisuuden ymmärtämättömyys ovat myös niin sanottuja syitä kiusaamiselle. Nuoret yrittävät ehjää kuvaa paitsi itsestään, myös ympäristöstään, jolloin kuvan rikkoviin elementteihin suhtautuminen voi olla haastavaa. Muista, kuinka iso pala minulle oli, kun kolmannella luokalla sain tietää terveyskeskuksessa, että tarvitsen silmälasit. Se oli maailmanloppu — ei siksi että näköni oli huonontunut, vaan koska olin luokaltani ensimmäinen, joka käytti silmälaseja. Pelkäsin, että muut eivät hyväksy minua enää joukkoonsa ja alkavat pitää minua rumana. Kyllä, yhdeksänvuotias minä mietti jo silloin ulkonäköään ja pohti, alkaisiko kiusaaminen. Muutamat nelisilmä ja rillipää -huutelut sainkin, mutta pahemmalta kiusaamiselta säästyin. Kaikki kiusatut eivät kuitenkaan säästy. Nevalainen kuvaa blogissaan kiusaamisen seurauksia lohduttomasti: kiusattu ei menesty elämässään, oli kyse urasta, sosiaalisista suhteista tai mielenterveydestä. Itse en usko, että tämä on ainakaan koko totuus. Kieltämättä on murheellisia tapauksia, joissa kiusattu on päätynyt masentuneena surmaamaan itsensä, mutta väittäisin näiden tapausten olevan kuitenkin suhteellisen harvinaisia. Uskon, että mikä ei tapa se vahvistaa -periaatteen mukaisesti myös kiusaamisen voi huolellisen käsittelyn ja psykologisen tuen avulla kääntää koettelemukseksi, josta huolimatta voi kasvaa ehjäksi ihmiseksi. Kiusaamisen seuraukset kiusaajalle Nevalainen näkee hyvin positiivisina: hän saattaa menestyä todella hyvin häikäilemättömyytensä ansiosta. Itse kuitenkin kyseenalaistan tämä väitteen, sillä oman kokemukseni mukaan kiusaaja saattaa jäädä naiiville tasolle, jossa ajattelua leimaavat negatiivisuus, kateus ja viha toisia kohtaan. Suosittu kiusaajatyttö, jonka ystävä olin yläkoulussa, jäi osittain omasta tahdostaan yksin lukioon siirryttäessä. Hän ei halunnut sopeutua isompaan, löyhempään porukkaan, jonka jäsenet näyttivät erilaisilta ja hyväksyivät kaikki toisensa. Ennen lähtöön hän halveksui kaikkia ja yritti levittää negatiivisuutta ympärilleen, mitä kukaan ei enää halunnut. Koen kuitenkin, että myös kiusaajille tulisi tarjota psykologista apua ongelmien käsittelyyn, vaikka se vaatisi psykologilta ”kädestä pitäen annettavaa ohjaamista ja lehmän hermoja”. Psykoterapian avulla voitaisiin saada vastaus kysymykseen: miksi kiusaaja käyttäytyy niin kuin käyttäytyy? Nevalainen kuittaa ongelman tokaisulla ”Se ei ole tärkeää.” Itse kuitenkin pidän kiusaamiseen johtavia syitä ilmiön suurimpana kysymysmerkkinä, sillä lopputulosta ajatellen on usein tärkeämpää korjata syyt kuin poistaa oireet. Samoin kuin aknen hoitoon löytyy usein vastaus hormonaalisista lääkkeistä ja ruokavaliosta, eikä epäpuhtauksien näpertelystä, tulisi kiusaamiseen etsiä ratkaisua kiusaajien motiiveista, eikä vain puuttua niihin tapaus kerrallaan. Uskon vastauksen löytyvän kasvatuksesta. Englantilaisen empiristifilosofin John Locken mukaan ihmismieli on syntyessään tyhjä taulu, tabula rasa, johon kokemus maalaa persoonan. Lapsen mieleen voi upottaa käsityksiä vahvimman vallasta säälimättömyydestä tai päinvastoin empatiasta ja lähimmäisenrakkaudesta omilla, elävillä esimerkeillä. Sosialisaation armoilla kasvava lapsi oppii mallioppimisella, miten käyttäydytään ja kohdellaan muita, joten huoltajilla on täysi valta ja vastuu kasvatuksesta. Koska kiusaamista on esiintynyt kouluissa ja työilmapiireissä vuosikymmeniä, voisi sen olettaa johtuvan ihmisluonnosta. Itse uskon kuitenkin kiusaamisen olevan vain perinne, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle harmillisen vakaasti, kiusaajien siirtäessä kovat arvonsa jälkikasvulleen. Avainsanoiksi kasvatukseen tulisi saada suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä yhdessäolo ja ymmärrys. Tällä olisi vaikutusta paitsi paitsi kiusaajien, myös kiusattujen psyykeisiin ja näin koko yhteiskuntaan. Kiusaaminen lopulta on vain valtataistelua, primitiivistä reviirinpuolustusta ja kuka täällä määrää -isottelua. Ehkä vihdoin olisi aika pudottaa verbaaliset rautakoukut, laskea kovisnaamiot ja ymmärtää, että nöyryys on viisautta. | Moona Marttinen Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/Lue%20t%C3%A4st%C3%A4%20Moona%20Marttisen%20palkittu%20ylioppilasaine%3A%20Kiusaaja%20on%20perinteen%20uhri/2017122342648/4