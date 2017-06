Kuka korvaa, kun matka katkeaa viemärikaivoon?

Kuva: Juho Maijala

Henkilöauto vaurioitui törmättyään maanantaina avoimeen viemärikaivoon tai irralliseen kaivonkanteen Lappeenrannan Lepolankadun ja Mäntymäenkadun risteyksessä. Auto ajautui päin orapihlaja-aitaa, joka sekin vaurioitui.

Pelastuslaitoksen mukaan onni onnettomuudessa oli se, ettei ketään ollut tuolloin kevyen liikenteen väylällä. Pelastuslaitos laittoi irronneen kaivonkannen takaisin paikoilleen.





Kuka maksaa kolarikorjauksen, autoilija vai kaupunki, Lappeenrannan vt. elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtaja Pasi Leimi?

— Vahingon kärsineen osapuolen kannattaa laittaa kaupungille vapaamuotoinen korvaushakemus. Siinä on kerrottava, mitä on tapahtunut. Vahingonkorvausasiat käsittelee katuisännöitsijä. Korvaushakemukset tutkitaan aina tapauskohtaisesti.





Mitkä ovat pelisäännöt, mikä on autoilijan ja mikä kaupungin vastuulla?

— Se, joka vahingon aiheuttaa, on vastuullinen. Vahingolla ja kaupungin toiminnalla pitää olla syy-yhteys. Kun korvausta haetaan, tutkimme, onko vahinko johtunut meistä. Jos näin on, kaupungin on korvattava.

— Jos kaivonkansi on poistettu ilkivaltaisesti, poistaja on korvausvelvollinen. Jos tiellä on iso jääpala, jonka autoilija on nähnyt ja jota päin hän on ajanut, kaupunki ei ole korvausvelvollinen. Autoilijalla on velvollisuus tarkkailla tietä ja olosuhteita.





Milloin korvausta ei myönnetä?

— Kaupunki ei ole automaattisesti korvausvelvollinen, jos sen omistamalla tai hallinnoimalla alueella sattuu monien yhteensattumien summana vahinko, johon ei ole suoranaista syyllistä ja joka ei johdu kaupungin toiminnasta.





Milloin korvaus voidaan myöntää?

— Rakennustyömaan takia on tehty kaivanto. On tullut rankkasade, joka on aiheuttanut syvän syöpymän ja autoilijalle vahingon. Tällainen vahinko on korvattu.