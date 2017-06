Uutinen

Etelä-Saimaa: IS listasi Suomen parhaat mökkikunnat — Taipalsaari sijalla 15 Taipalsaari on sijalla 15 Ilta-Sanomien julkaisemalla listalla Suomen parhaista mökkikunnista. Muista vertailussa mukana olleista Etelä-Karjalan kunnista Savitaipaleen sijoitus on 21, Luumäen 27, Lemin 37, Ruokolahden 42, Lappeenrannan 58, Rautjärven 113 ja Imatran 155. Ilta-Sanomien vertailussa otettiin huomioon useita erilaisia mökkeilyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten keskilämpötila ja sademäärä, mökkien määrä suhteessa kunnan asukasmäärään sekä mökkimurtojen määrä suhteessa kunnan mökkien määrään. Mukana oli 295 kuntaa. Parhaaksi mökkikunnaksi valittiin pieni Kustavi, joka oli vertailussa aivan omaa luokkaansa. Se sai 170 pistettä 200 mahdollisesta, kun toiseksi tullut Parainen sai 88 pistettä. Lue koko uutinen:

