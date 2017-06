Uutinen

Etelä-Saimaa: 70 miljoonaa tuskin riittää puhdistamolle, asukkaat eivät vieläkään luota kaupungin suunnitelmiin Lappeenrannan Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon hinta saattaa nousta arvioidusta 70 miljoonasta eurosta. Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisen mukaan altaiden kattaminen tuo noin viiden miljoonan euron lisäkustannuksen. — Koko puhdistamo kaikkine altaineen on katettu. Tämä ei kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiin. Toisaalta esiin voi tulla myös kustannuksia vähentäviä tekijöitä, kertoo Kolehmainen. Kustannusarvio tarkentuu syksyllä. Asukkaat eivät usko, ettei mädättämöä tule Hyväristönmäen suunnan asukkaat tuntevat edelleen syvää epäluuloa puhdistamosuunnitelmia kohtaan. Tiistai-illan asukastilaisuuteen Myllymäen koululle oli saapunut muutamia kymmeniä kiinnostuneita. Asukkaat epäilevät, että Hyväristönmäkeen tulee aikaa myöten myös mädättämö. Lisäksi asukkaat väittävät kaupungin paisutelleen jo vuonna 2014 hylätyn Kukkuroinmäki-vaihtoehdon kustannuksia. Kukkuroinmäki-vaihtoehdon uutta selvittämistä ovat nyt vaatineet myös jotkut keskustan ja perussuomalaisten valtuutetut. Kolehmainen korosti, että mädättämöä ei ole haetussa ympäristöluvassa. Syntyvä liete on tarkoitus kuljettaa Kukkuroinmäen jätekeskukseen, jonne Etelä-Karjalan jätehuolto (Ekjh) suunnittelee mädättämöä. Ekjh saisi valtionapua tähän biokaasulaitokseen, josta on tehtävä investointipäätös syksyyn mennessä. Kukkuroinmäen kustannuksissa vaadittiin ”faktoja pöytään” Tilaisuudessa vaadittiin ”faktoja pöytään” väitetyistä Kukkuroinmäki-vaihtoehdon kustannuksista. — Nyt muut kaupunkilaiset syyttävät meitä siitä, että me härskisti sälytämme veronmaksajille tai vesimaksuihin 20 miljoonan euron lisäkustannukset, totesi eräs yleisön edustaja. Toisen mielestä vesimaksuja voisikin nostaa, jos sillä saataisiin Kukkuroinmäkeen hänen mukaansa pitkällä tähtäimellä edullisin puhdistamo. Kukkuroinmäki-vaihtoehdosta annettiin kaupungin päättäjille jo viime syksynä uudet laskelmat, kun jotkut valtuutetut niitä vaativat, muistuttaa Kolehmainen. — Halvimmillaankin Kukkuroinmäki olisi yli 20 miljoonaa euroa Hyväristönmäkeä kalliimpi, selvittää Kolehmainen. Pitkä siirtoviemäri ja sen vaatimat kuusi pumppaamoa maksavat ja vaativat myös maata. Lisäksi jokainen pumppaamo on riski. Laskelmat perustuivat siihen, että puhdistettu jätevesi tulisi purkuputkea myöten Rakkolanjokeen, jota haettu ympäristölupa koskee. Kustannukset tuskin Kolehmaisen mukaan laskisivat, vaikka purkupaikka olisi Saimaa: sinnekin tarvitaan pitkä purkuputki. Lisäksi pitäisi hakea uutta ympäristölupaa, mihin aikataulu ei anna myöten. — Ja Saimaata on haluttu välttää purkupaikkana viimeiseen asti muistakin syistä, sanoo Kolehmainen. Hajumallinnuksen mukaan ei haise Hajuja on ehkä pelätty Hyväristönmäellä eniten. Tehtyjen hajumallinnusten mukaan puhdistamo ei haise juurikaan edes puhdistamon alueella. — Puhdistamon ulkopuolella ei ole missään havaittavaa hajua. Suomessa ei ole muualla käytössä tätä hajuntappoa. Olemme uranuurtajia, selvittää Kristian Sahlstedt Pöyry Oy:stä. Jäteveden käsittelyn suodatusvaihtoehdoksi on tehtyjen kokeiden jälkeen päätetty valita tekstiilipäällysteinen kiekkosuodatus. — Jahtaamme Suomen ja ehkä koko Euroopan puhtainta jätevettä. Tulokset olivat erinomaiset, kertoo Sahlstedt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/70%20miljoonaa%20tuskin%20riitt%C3%A4%C3%A4%20puhdistamolle%2C%20asukkaat%20eiv%C3%A4t%20viel%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n%20luota%20kaupungin%20suunnitelmiin%20/2017122343632/4