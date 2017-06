Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Viime vuoden myynti tuplataan” — matkailukesälle kovia odotuksia Etelä-Karjalan matkailukesästä povataan kuumaa. Esitimme kolmelle yrittäjälle kolme kysymystä: 1. Millaiset odotukset ovat matkailukesästä? 2. Ketkä ovat tärkein asiakaskunta? 3. Näkyykö merkkejä venäläismatkailijoiden paluusta? Luottamusta tulevaisuuteen löytyi. Jussi Honka, Saunalautta Imatran yrittäjä 1. Odotukset ovat korkealla. Uskon, että viimevuotinen myynti tuplataan. Varsinkin saunalautta, jota ei ole markkinoitu mitenkään, on mennyt ihan puskaradiomeiningillä niin, että kalenteri on melkein niin täysi kuin pystytään ottamaan. 2. Yritykset ovat se perusjuttu, mutta kyllä meillä käy ihan kaikennäköisiä ihmisiä. Nousuvarjolennoilla nuorin lentäjä on ollut 2-vuotias ja vanhin 85. Pääosa asiakkaista on kotimaisia, mutta nyt on ruvennut ulkomaalaisiakin tulemaan. Varsinkin lentohommia bongaillaan ulkomailtakin. Videobloggaajat vievät sanaa maailmalle, joten sitäkään ei tarvitse hirveästi mainostaa. 3. Piristymään päin. Venäläisiä matkanjärjestäjiä ja vloggareita on käynyt tutustumassa. Ei olla vielä lähelläkään vilkkainta venäläisaikaa, mutta suunta on hyvä. Antti Pyysing, Lappeenrannan toriyhdistyksen puheenjohtaja 1. Odotan, että hyvä kesä tulee. Torilta on ihan oma henkensä ja löytyy sellaista, mitä muualla ei ole, pannukahvia ja sosiaalista kanssakäymistä. Torin uusi leikkipaikka avataan 9. kesäkuuta, ja uskon, että sekin tuo ihmisiä torille. Syksyllä on tulossa uusi asfaltti, 25 vuotta sen jälkeen kun se äidille luvattiin. Tosi kiitollisia ollaan siitä, että kaupunki on lähtenyt kehittämään toria. 2. Kanta-asiakkaat. Sellaiset kuin mie, jotka ovat oppineet käymään torilla pienestä pitäen. He tietävät, että tori on talvellakin auki. Kauppatori elää pääasiassa kotimaisista kävijöistä. Heitä käy täällä laidasta laitaan. Nuorisokin on alkanut vähitellen löytää torin. Tarjontaa löytyy heillekin, kuten toriherkkuja myös vegenä. 3. Meillä se ei oikein näy, kun torilla on käynyt aika vähän venäläisiä. Ei kyllä olla heille ihmeemmin markkinoitukaan. Hinnastot on toki kirjoitettu myös venäjäksi. Anne Puhakainen, Holiday Club Saimaa, hotellinjohtaja 1. Tosi lupaavalta näyttää. Kesäkuussa on isoja tapahtumia, liittokokouksia ja pidempi kansainvälinen konferenssi. Juhannukselta taas alkaa matkailusesonki ja on myös isoja tapahtumia, jotka näkyvät meillä, kuten Itä-Länsi ja Imatran ajot. Kesäkuussa odotamme noin 80 prosentin täyttöastetta, heinäkuussa ehkä 92 prosenttia. Tervetullut on kaupungin uimaranta, joka valmistuu juhannukseen mennessä. Sitä asiakkaat ovat pitkään kaivanneet. 2. Kotimaan matkailu on hyvässä huudossa, siltä odotetaan paljon. Se tuntuu olevan vuosi vuodelta nouseva trendi. Meillä käy ihmisiä vauvasta vaariin. Kansainvälistä markkinointia on tehty, ja joitain brittejä ja keskieurooppalaisia saatu, mutta he eivät vielä ole huomattava asiakaskunta. Tarjouspyyntöjä on tullut Kiinastakin, mutta ovi ei vielä ole auki. 3. Venäläisten määrä on lisääntynyt, mutta huippuvuosista ollaan vielä kaukana. Alkuvuodesta venäläisten osuus on ollut meillä noin 20 prosenttia, kun se joskus oli yli 40 prosenttia. Vlogit ja blogit tekevät tulosta Matkailun markkinointiyhtiö Go Saimaan projektipäällikkö Suvi Ahola kertoo, että toissa viikolla joukko venäläisiä videoblogin pitäjiä tutustui Etelä-Karjalan antiin matkailijoille. Sitten tuli vloggareita Saksasta ja Itävallasta. Heitä vietiin uimaan, saunomaan, suppailemaan, retkeilemään. Tällä viikolla mediaryhmä tutustuu Mustan ja valkoisen teatterifestivaaliin. — Näin saadaan kokemuksia natiivien tulkitsemina näiden omiin kanaviin, sanoo Pian puolestaan kiinalaisen matkanjärjestäjän edustaja tutustuu maakunnan kotivierailukohteisiin. Kiinalaisten toiveesta Go Saimaa kartoitti koteja, jotka voisivat ottaa vastaan turisteja ja tarjota heille kuka mitäkin ohjelmaa. Parikymmentä kotia ilmoittautui. Kiinassa on oltu kiinnostuneita myös lastenleireistä. Ukonniemen ja Rauhan alue tarjoaisi Aholan mielestä paljon mahdollisuuksia niille. Vahvimmin maakunnan matkailua kannattelevat silti yhä kotimaiset ja venäläiset matkailijat, Ahola sanoo. Venäjällä esiin tuodaan nyt erityisesti golfmatkailua. Toiveena silti on, että myös keskieurooppalaiset löytäisivät taas maakunnan. Lentoyhteyksien katkettua markkinointi on ollut entistä vaikeampaa. Go Saimaassa mukana on nyt 50—100 yritystä. Aholan mukaan maakunnasta löytyisi tuplasti yrityksiä, jotka voisivat hyötyä yhteismarkkinoinnista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/07/%E2%80%9DViime%20vuoden%20myynti%20tuplataan%E2%80%9D%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89matkailukes%C3%A4lle%20kovia%20odotuksia/2017122340485/4