Etelä-Saimaa: Yölaulajia kuunnellaan porukalla Lappeenrannassa ja Parikkalassa Satakieli pitää nyt ääntä päivälläkin, mitä lintuja voikaan kuulla Etelä-Karjalan hämärtyvässä kesäyössä? Lappeenrannassa ja Parikkalassa siitä on mahdollista ottaa selvää järjestetyillä yölaulajaretkillä. Järjestäjänä on Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys (EKLY), ja retken ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. — Lähdemme oppaiden johdolla hämärtyvään kesäyöhön kuulostelemaan mestarillisia matkijoita viita- ja luhtakerttusta, karkeasti jankuttavaa rastaskerttusta, kaulushaikaran kumeaa puhaltelua, ruisrääkän raksutusta sekä luhtahuitin ja luhtakanan villejä rytmejä, EKLY kertoo tiedotteessa. Siinä todetaan, että hyvällä tuurilla voi kuulla myös sirkkalintuja ja kehrääjän hyrinää, ehkä myös jotain odottamatonta. Mahdollista on sekin, että yölaulajia on hitaan kesäntulon takia vähän äänessä. Lappeenrannassa on huomenna keskiviikkona perinteinen alkukesän yölaulajaretki, jolla liikutaan polkupyörillä. Lähtö on kello Lauritsalan uimahallin parkkipaikalta kello 21, suunta lähistön otollisille paikoille. Perjantaina 9. kesäkuuta on retki Parikkalan Siikalahdelle. Sillä on lähtö kimppakyydein Imatran keskusliikenneasemalta kello 20 ja Siikalahden parkkipaikalta kello 21. Lue koko uutinen:

