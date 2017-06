Uutinen

Etelä-Saimaa: Rallin SM-sarja palaa Etelä-Karjalan teille, Kalle Rovanperä ajaa uransa ensimmäisen sorakisan Suomessa Rallin SM-sarjan kuljettajat syöksyvät lauantaina Luumäen ja Savitaipaleen teille kolmen vuoden tauon jälkeen. Osakilpailun kilpailukeskus on Kouvolassa, mutta 101 erikoiskoekilometristä sata ajetaan Etelä-Karjalan puolella. Kouvolassa huristellaan vain kisan huipennus, joka on kilometrin yleisöerikoiskoe Tykkimäen moottoriradalla. Rallin huoltoparkki on rakennettu Luumäen Somerharjun entisen matkailukeskuksen alueelle. — Yleisön on helppo tulla Somerharjuun kurkkimaan autoja, joita näkee siis siinäkin. Ykköspätkä on myös ihan lähellä, SM-osakilpailun mediapäällikkö Seija Koskela vinkkaa. Luumäen ja Savitaipaleen sorateillä on neljä erikoiskoetta, joista kukin ajetaan kahdesti. Erikoiskokeiden kokonaispituus on yksipäiväiseen kisaan varsin suuri. — Olemme kuitenkin saaneet kilpailusta suht’ koht’ tiiviin paketin, minkä ansiosta kilpureilla ei tarvitse ajella jurnuttaa siirtymiä pitkin maanteitä turhan paljon. Kalle Rovanperän soradebyytti Suomessa Kilpailuun on ilmoittautunut 109 autokuntaa. Seuratuin kuljettaja on Kalle Rovanperä, joka ajaa ensimmäisen sorarallinsa kotimaassa. Helmikuussa Rovanperä, 16, voitti Mikkelin SM-osakilpailun, joka oli hänen debyyttikisansa Suomessa. Koskelan mukaan Rovanperän mukanaolo on näkynyt kiinnostuksessa kilpailua kohtaan. — Esimerkiksi media-akkreditointeja ei kyllä ollut näin paljon, kun edellisen kerran SM:ää täällä ajettiin. Rovanperä osallistuu SM-sarjaan poikkeusluvalla nuoren ikänsä vuoksi. Hän on kartuttanut kisakokemusta ulkomailla ja on Latvian rallisarjan hallitseva mestari. Rovanperän uraa tukee MM-sarjasta tuttu kouvolalainen Toni Gardemeister, jonka tallin Skoda Fabia R5 -menopelillä nuorukainen huristelee myös viikonloppuna. Tauko teki hyvää Etelä-Karjalaan ulottuva Kouvolan ralli oli vuosikaudet yhtäjaksoisesti SM-rallikalenterissa. Tauko tuli järjestäjille tarpeeseen. — Porukkamme halusi vetää välillä henkeä. Parhaimpana vuonna teimme ensin alkuvuodesta ABC-rallin Tuohikotin ympäristössä ja kesällä SM-kilpailun. Nyt energiaa riittää jälleen, siitä on huolehdittu. — Soittelin äsken kilpailun sihteerillemme, joka on ottanut tämän viikon lomaksi, jotta voi rauhassa keskittyä rallin tekemiseen. Kouvolan osakilpailu säilyy hyvin todennäköisesti SM-sarjan ohjelmassa myös ensi vuonna. Ajankohta olisi toukokuussa. Koskelan mukaan asia on käytännössä lajiliitto AKK-Motorsportin hallituksen leimaa vaille valmis. — Se on sellainen vilkkuva vihreä valo tällä hetkellä. Siltä näyttää, että vuoden päästä tähän aikaan meillä on jo kaksi SM-kisaa paketissa. Koskelat huhkivat rakkaudesta ralliin Luumäellä syntyneet ja siellä yhä asuvat Seija ja Juha Koskela urakoivat tänäkin vuonna rallin SM-sarjan Kouvolan osakilpailun eteen. Nykyinen kilpailunjohtaja Juha Koskela on ollut rakentamassa ralleja 1970-luvulta alkaen, kisan mediapäällikkö Seija Koskela 1980-luvun lopulta lähtien. — Kyllähän siinä on duunia. Olemme puhuneet ihmisten kanssa, miten hulluja olemme. Täytyy olla jonkinnäköinen masokisti, että tykkää tällaisesta, koska stressiä on aina. Se on elämäntapa, Seija Koskela kertoo. SM-tason rallin turvallinen toteutus vaatii onnistuakseen paljon tekeviä käsiä. Viikonloppuna järjestelyissä on mukana noin 700 ihmistä, joista vain osa on kisan järjestävän Kouvolan Seudun Urheiluautoilijoiden jäseniä. — Normikisakin tehdään hyvin, mutta SM-kisa pitää tehdä paremmin. Pelkästään suuri ja kirjava osallistujajoukko poikii monenlaisia pulmia järjestäjien ratkottavaksi. Eteläkarjalaista metsää halkoo lauantaina esimerkiksi kolme italialaista kuljettajaparia, jotka vuokraavat autot Suomesta. — Mieheni Juha on ollut melkein vuodenvaihteesta asti heille linkkinä Suomeen ja hoitanut osan heidän asioistaan täällä päässä. Vuosien varrella Juha Koskela on kiertänyt maata myös rallin turvatarkkailijana ja turvakouluttajana, Seija Koskela rallien tuomariston puheenjohtajana. — Olemme jättäneet liiton hommat nyt vähemmälle. Kun ikää tulee, sitä nauttii enemmän kotona olosta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Rallin%20SM-sarja%20palaa%20Etel%C3%A4-Karjalan%20teille%2C%20Kalle%20Rovanper%C3%A4%20ajaa%20uransa%20ensimm%C3%A4isen%20sorakisan%20Suomessa/2017122339528/4