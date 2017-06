Uutinen

Etelä-Saimaa: Parikkalaan rakennetaan uuden teknologian puhdistamoa Parikkalan Särkisalmelle on rakennettu uutta jätevedenpuhdistamoa jo kolmatta kuukautta. Puhdistamo on yksi Parikkalan kunnan suurimmista investoinneista. Rahaa on varattu viisi miljoonaa euroa. Kohde on myös rakennusurakan saaneelle Saaren Rakennuspalvelu Oy:lle yksi suurimmista. Prosessirakennuksen pohjatyöt on nyt tehty. — Pohjaan juntattiin 227 paalua, kertoo vastaava mestari Tommi Paajanen. Paikallisista yrittäjistä jätevedenpuhdistamon urakkakilpailussa menestyi myös VVS-Sähkö Oy. Prosessirakennuksen ohella jätevedenpuhdistamolle rakennetaan parhaillaan valvomorakennusta. Prosessirakennuksen pitäisi olla koekäyttökunnossa tämän vuoden lopussa. Sen jälkeen puretaan vanha jätevedenpuhdistamo ja sanerataan lieterakennus. — Avoaltaat ja samalla hajuhaitat poistuvat katettujen tilojen ansiosta. Puhdistamon jäteveden laatu paranee ja on tasaisempaa, mikä vaikuttaa Simpelejärven tilaan, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen uuden puhdistamon hyödyistä. Vesistöjä rehevöittävän fosforin raja-arvo puhdistetussa jätevedessä on ylitetty ajoittain. — Parikkala saa uuden puhdistamon myötä myös ympäristöystävällisen edelläkävijäkunnan imagon, lisää Nikulainen. Vastaavia membraanisuodatuksella toimivia laitoksia on lähinnä Keski-Euroopassa. Uuden puhdistamon vaikutus näkyy myös asiakasmaksuissa. Vesihuoltolaitoksen maksuihin ovat luoneet painetta myös vesitornin, vedenottamoiden ja verkostojen perusparannukset. Koko urakan pitäisi valmistua vuoden 2018 joulukuussa ja uusi puhdistamo olla käytössä seuraavan vuoden alussa. — Meillä on luja usko siihen, että kyllä se toimii, sanookunnan rakentamispäällikkö Olli Summala. Lue koko uutinen:

