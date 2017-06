Uutinen

Etelä-Saimaa: Mustan ja valkoisen teatterifestivaali tarjoaa Imatralla paljon katuesityksiä — toiveena yli 10 000 kävijää Mustan ja valkoisen teatterifestivaali alkaa Imatralla huomenna keskiviikkona. Festivaalin tuottaja Katri Lätt on viettänyt viime päivinä paljon aikaa sääkarttojen äärellä, sillä festivaalin esityksistä suurin osa tapahtuu ulkoilmassa. — Katuesityksiä on tänä vuonna 37, joka on aika paljon viidelle päivälle. Sisäesityksiä on yhdeksän, Lätt kertoo. Tänä vuonna 14. kerran järjestettävän teatterifestivaalin kävijäennätys on vuodelta 2013, jolloin festivaalivieraita oli arviolta 12 000. Jos säät suosivat meitä, pitäisi väkeä saapua runsaasti nytkin. Katri Lättin mukaan odotusarvo on, että 10 000 kävijän raja ylittyy. — Tarjoamme kaikille jotain: musiikista kiinnostuneille ja teatteri-ihmisille, pikkulapsesta mummoon ja vaariin. Paljon ilmaisesityksiä Teatterifestivaalia vietetään keskiviikosta sunnuntaihin. Kaikki kävelykatu Koskenpartaalla tapahtuvat esitykset ovat ilmaisia. Lisäksi ilmaisesityksiä on kulttuuritalo Virrassa sekä Tainionkosken päiväkodilla ja Vuoksen kalastuspuistossa. Ensimmäiset katuesitykset ovat keskiviikkona, jolloin nähdään virolaisen Giraffe Royal -teatterin esitys La strada cuore. Myös italialainen katusoittaja Lorenzo Gianmario Galli viihdyttää yleisöä ilmaiseksi. Sveitsiläisen Fischermanns Orchestran lauantai-illan konsertti Virrassa on ilmainen, vaikka sitä markkinoitiin aluksi maksullisena. — Se ei oikein tuntunut vetävän, mikä voi johtua siitä, että he esiintyvät kolme kertaa kadulla, Lätt toteaa. Maksullisia esityksiä on päivästä riippuen yksi tai kaksi. Niiden tuotoilla kuitataan laskut ja huolehditaan nollatulokseen pääsemisestä. Festivaalin katuavajaiset ovat keskiviikkona kello 17 Imatran Koskenpartaalla ja viralliset avajaiset kulttuuritalon Virran Karelia-salissa kello 19. Festivaalin tarkka ohjelma kellonaikoineen löytyy täältä. Lue koko uutinen:

