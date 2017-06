Uutinen

Etelä-Saimaa: Mene tutustumaan Hyväristönmäen tuoreisiin suunnitelmiin — yleisötilaisuus tänään Myllymäen koululla Lappeenrannan Hyväristömäelle suunnitellun jätevedenpuhdistamon asiat ovat tänään esillä yleisötilaisuudessa. Kaupunki esittelee alueen asemakaavaluonnosta, Lappeenrannan Energia Pöyryn kanssa puhdistamohanketta.Hyväristönmäki on Hanhijärven kylässä noin kuuden kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta Pahaojantien varrella. Kaupunki valmistelee sen alueelle asemakaavaa, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria.Asemakaavalla mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon rakentaminen Hyväristönmäkeen.Puhdistamon tekoon tuli ympäristölupa Aluehallintovirastolta viime vuoden elokuussa. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi samana päivänä alueen yleiskaavamuutoksen äänestyksen jälkeen, ja kaupunki aloitti alueen asemakaavan laatimisen.Hyväristönmäen lähiseutujen asukkaat vastustavat puhdistamon tuloa, eivätkä myy vapaaehtoisesti maata alueelta.Nyt Lappeenrannan päättäjiäkin on kallistunut kannattamaan puhdistamon paikaksi Joutsenon Kukkuroinmäkeä, joka oli yksi vaihtoehto vuoden 2013 ympäristövaikutusten arvioinnissa. Siinä puhdistamolta tulevien vesien purkupaikka oli Saimaa.Todennäköisesti Hyväristönmäen puhdistamohanketta puidaan kriittisesti myös tämän illan yleisötilaisuudessa. Se on Myllymäen koulun auditoriossa kello 17—19.Hyväristönmäen asemakaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto ovat nähtävillä 15. kesäkuuta saakka Lappeenrannan kaupungintalolla sekä kaupungin verkkosivuilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Mene%20tutustumaan%20Hyv%C3%A4rist%C3%B6nm%C3%A4en%20tuoreisiin%20suunnitelmiin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89yleis%C3%B6tilaisuus%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20Myllym%C3%A4en%20koululla/2017122337561/4