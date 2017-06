Uutinen

Etelä-Saimaa: Mäntyharjun ampumisesta epäillään paikallista yrittäjää — kahta miestä esitetään vangittavaksi keskiviikkona Mäntyharjussa sunnuntaiaamuna tapahtuneesta ampumisesta epäiltyjä miehiä esitetään vangittavaksi keskiviikkona. Kauppatiellä tapahtuneessa ammuskelussa kuoli 50-vuotias paikkakuntalainen mies. Tutkintaa johtava rikoskomisario Juha Paukkunen Itä-Suomen poliisista kertoo, että hän aikoo esittää vangittavaksi vuosina 1970 ja 1995 syntyneet epäillyt. Kuulustelut eivät ole tuottaneet lisää tietoa. — Tänään ei ole kuulusteltu varsinaisesti, mutta eivät he vapaaehtoisesti ole halunneet mitään kertoa, Paukkunen sanoo. Uhrille suoritettiin maanantaina oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, jonka tuloksista kerrotaan tarkemmin keskiviikon vangitsemisoikeudenkäynnissä. Poliisi teki tiistaina todistajakuulusteluja, jotka tukivat aiempia tietoja tapahtumapaikalta. — Niissä ei ilmennyt mitään uusia tietoja, vaan kuulustelut vahvistivat ja tukivat alkuperäistä käsitystämme ja ensimmäisiä todistajalausuntoja tapahtumien kulusta lauantai-illan ja etenkin sunnuntaiaamun osalta. Ampuminen tapahtui puoli seitsemältä aamulla käsiaseella Mäntyharjun keskustassa aivan uhrin kotitalon edustalla, ja henkirikoksella oli useita silminnäkijöitä. Uhri kuoli tapahtumapaikalle. Tekoa tutkitaan murhana, mutta Paukkunen ei halua ottaa mahdolliseen motiiviin kantaa. — En lähde ennakoimaan motiivia. Haluamme selvittää ja kartoittaa tapahtumia kauempaakin kuin vain lauantai-illan ja sunnuntaiaamun osalta. Länsi-Savon tietojen mukaan toinen epäillyistä tekijöistä on paikallinen yrittäjä. Tietojen mukaan ampumista edelsi lauantai-iltana uhrin ja epäillyn välikohtaus paikallisessa ravintolassa, jossa miehet olivat olleet viettämässä iltaa. Poliisi ei vahvista tietoa välikohtauksesta. Paukkusen mukaan tekijät ja uhri tiesivät toisensa, mutta he eivät olleet tuttuja toisilleen. Tekijät tunsivat toisensa. Poliisilla ei ole vielä tietoa, olivatko tekijät tapahtuma-aikaan alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Lue koko uutinen:

