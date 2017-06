Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemin laululavan palaset loksahtavat paikoilleen Puolet Lemin laululavasta saatiin urheilukentän laitaan tiistaina puoleen päivään mennessä. Jälkimmäisen osan saapumista odotellaan iltapäivällä noin kello 14, ja lavan on määrä nousta paikoilleen iltaan mennessä.— Sähköistys ja valaistus jatkuu paikan päällä. Kun ne saadaan tehtyä, lavan käyttämiselle ei ole estettä, laululavahankkeen vs. hankevetäjä Kaija Lankia kertoi.Kuusi metriä leveän, 4,5 metriä syvän ja 6,8 metriä korkealle lavalle mahtuu kerralla monikymmenhenkinen kuoro. Näillä näkymin lava otetaan käyttöön Lemin musiikkijuhlien avajaisissa 26. heinäkuuta.Laululavan sijainti seurantalo Tapiolan ja Lemin koulukeskuksen välimaastossa urheilukentän päässä on tarkoin harkittu. Täsmälleen samalla paikalla seisoi aikoinaan sata vuotta sitten rakennettu laululava, joka purettiin pois 1930-luvulla.Lemin musiikkiyhdistys herätti laululavaidean henkiin vanhan lavan satavuotismerkkipäivän sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Lava toteutetaan manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvana Leader-hankkeena ja sen kokonaishinta on noin 85 000 euroa. Leader maksaa puolet hankkeen kustannuksista.Lavan rakenteet toteutti Rossin Metalli Lappeenrannasta. Talkoolaiset ovat huolehtineen muun muassa lavan maalaamisesta.Laululavan omarahoitusta on kerätty säätiöitä, yhteisöjä ja yrityksiä lähestyvällä mesenaatti-keräyksellä tähän mennessä noin 22 000 euron verran. Omarahoituksen hankinta jatkuu haastekeräyksen kautta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Lemin%20laululavan%20palaset%20loksahtavat%20paikoilleen/2017122337843/4