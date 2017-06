Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen lukiolaistyttö sai ensimmäisen työnsä kesätyösetelin avulla — seteleitä yhä haettavissa Lappeenrantalaisella Laura Mäkeläisellä alkoi maanantaina elämän ensimmäinen kesätyö huoneistohotelli Salpalinjan Hovissa. Päivän ohjelmaan kuului perehtymistä uuteen työhön sekä pihahommia: nurmikonleikkuutta, kukkienhoitoa ja istuttamista. — Käsillä tekeminen on mukavaa vaihtelua pänttäämiselle, Lappeenrannan lyseon toiselle siirtyvä Mäkeläinen sanoo ruohonleikkurin ratista. Mäkeläinen aloitti hotelliapulaisen pestinsä Lappeenrannan kaupungin kesätyösetelin tuella. 300 euron arvoisilla kesätyöseteleillä pyritään rohkaisemaan työnantajia palkkaamaan paikallisia 15—17-vuotiaita ja kannustamaan nuoria itsenäiseen työnhakuun. 100 kesätyöseteliä Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettavien kesätyösetelien turvin työtä on saanut jo yli 75 nuorta lappeenrantalaista. Jäljellä on vielä 23 seteliä. Niitä voi hakea kesän loppuun asti. — Setelien kysyntä on ollut kiitettävää. Hienoin juttu on ollut, että nuoria on palkattu tuen edellyttämää kymmentä päivää pidempiinkin työsuhteisiin. Toivottavasti loputkin menevät vielä kesän aikana, kesätyöseteleitä koordinoivan Ohjaamon nuorisotyöntekijä Jonna Huttunen toivoo. Mukana on kirjava joukko työnantajia, kuten rakennus- ja siivousfirmoja, ravintoloita, konditoria, hammaslääkäriyritys, autokoulu ja ponitallikin. Tukea voidaan myöntää yksityisille yrityksille, säätiöille ja yhdistyksille. Väylä työelämään Lappeenrannan Rutolan entisen kyläkoulun hotelliksi muuttaneen yrittäjä Anne Sorsa-Vainikan mukaan kaupungin tuki kannusti nuoren palkkaamiseen. — Vaikka tukisumma ei ole suuri, otimme sen ansiosta tänä vuonna kaksi kesäapulaista yhden sijaan. On hienoa voida palkata nuoria, kahden lapsen äitinä se merkitsee minulle paljon. Monille nuorille kesätyösetelien avulla saatu työ on ensimmäinen. Laura Mäkeläinen uskoo, että ensimmäisen jälkeen seuraavan työn saaminen helpottuu huomattavasti. — Tuntui mahtavalta, kun sain kuulla saaneeni tämän työn heti haastattelun jälkeen. Tänä ja viime kesänä todella monesta työnhausta tuli sama vastaus: valintamme ei valitettavasti kohdistunut sinuun. Lue lisää kesätyöseteleistä Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

