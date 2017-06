Uutinen

Etelä-Saimaa: Laatokan Portin keskeneräinen hotelli päätyi ulosmittaukseen — rakennuksia myydään nettihuutokaupassa Hotelli-ravintola Laatokan Portin tontilla olevat keskeneräiset hotellirakennukset ja alueen vuokraoikeus on ulosmitattu. Laatokan Portti on Parikkalan Joukiossa Kuutostien kupeessa. Laatokan Portti on entinen rajavartioasema Simpelejärven rannalla. Se jalostettiin matkailukäyttöön 20 vuotta sitten. Vuonna 2010 kiinteistö siirtyi Tynkkylänjoen Kartano Oy:lle, jota pyöritti edesmennyt liikemies Pekka Salmi, sittemmin hänen tyttärensä Natasha ja Salmen perikunta. Tontille ryhdyttiin vuonna 2012 rakentamaan kolmea hotellirakennusta. Työt pysähtyivät vuonna 2013, ja rakennuslupa umpeutuu tämän vuoden elokuun puolivälissä. Nyt runsaan hehtaarin kiinteistön vuokraoikeus ja keskeneräiset hotellirakennukset on ulosmitattu, ja ne ovat myynnissä nettihuutokaupassa 14.elokuuta saakka. Parikkalan rakennustarkastaja Seppo Vennon lausunnon mukaan rakennusten ulkoseinissä on havaittavissa sääolosuhteiden aiheuttamia muutoksia. Ulosottomies voi hyväksyä tai hylätä korkeimman tehdyn tarjouksen. Toistaiseksi kohteesta on tehty 500 euron tarjous. Omistaja on yrittänyt myydä hotelli-ravintola Laatokan Porttia jo kauan. Parhaimmillaan matkailuyrityksestä on pyydetty 1,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna hintaa oli laskettu 500 000 euroon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Laatokan%20Portin%20keskener%C3%A4inen%20hotelli%20p%C3%A4%C3%A4tyi%20ulosmittaukseen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89rakennuksia%20myyd%C3%A4%C3%A4n%20nettihuutokaupassa/2017122337357/4