Etelä-Saimaa: Kurdit viettivät yön ulkona Vuoksenhovin vastaanottokeskuksessa Imatralla Viisi turvapaikanhakijaa vietti maanantain ja tiistain välisen yön ulkona Imatran vastaanottokeskuksen pihalla. Miehet ovat Irakin kurdeja. — He eivät antaneet meille tilaa. Olisimme halunneet yhteisen huoneen meille vaikka kaikille viidelle. Yhden meistä olisi pitänyt mennä asumaan intialaisen kanssa, toinen somalin kanssa, mutta ei se sopinut meille, sanoo Mahmood Awden Zahid. Mahmoodin mukaan he vain haluavat normaalin paikan asumiseen. Hän ja neljä muuta ulkona yöpynyttä tuli maanantaina Savonlinnan vastaanottokeskuksesta ryhmässä, jossa oli yhteensä 32 tulijaa. Imatran vastaanottokeskuksen johtajan Lauri Perälän mukaan uusia tulijoiden kaikkia toiveita on hankala ottaa huomioon, kun keskus on jo nyt ylitäynnä. — On pyritty siihen, että tulijat majoitetaan kieliryhmittäin ja kansalaisuuksien mukaan samaan huoneeseen. Kaikki ovat tervetulleita sisään, mutta aina ei voi antaa sellaista paikkaa, jos joku haluaa vaikka kaverin kanssa samaan huoneeseen, sanoo Perälä. Perälän mukaan tämäntapaiset asiat ovat vastaanottokeskuksessa normaaleja tilanteita ja miesten kanssa on jo päästy ratkomaan asiat. Myös Mahmoodin mukaan he ovat valmiita tulemaan sisään, vaikka olivat vielä tiistain aamupäivällä ulkona. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Kurdit%20viettiv%C3%A4t%20y%C3%B6n%20ulkona%20Vuoksenhovin%20vastaanottokeskuksessa%20Imatralla/2017522337598/4