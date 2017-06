Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Virsunen alkaa koota Sauli Niinistö 2018 -kansanliikettä Etelä-Karjalassa Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudelleen valintaan tähtäävää kansanliikettä kootaan ympäri maata. Etelä-Karjalassa sen aluevastaava on Jussi Virsunen. Niinistö hakee jatkokautta valitsijayhdistyksen ehdokkaana. — Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeessä kerätään nimiä, jotta valitsijayhdistys voidaan perustaa, Jussi Virsunen kertoo. Perustuslain mukaan valitsijayhdistyksessä pitää olla vähintään 20 000 jäsentä. Verkossa kansanliikkeeseen on ilmoittautunut jo paljon enemmän ihmisiä. Virsusen mukaan netti-ilmoittautuminen on vasta tahdonilmaisua. Kansanliikkeen kenttätyössä kerätään nimiä kantakortteihin, joihin tulee osoitteet ja allekirjoitukset. — Etelä-Karjalassa nimien keräystä nyt suunnitellaan ja organisoidaan. Kootaan joukkoja puolueesta riippumatta. Virsusen mukaan tavoitteena on saada myös kuntavastaava jokaiseen maakunnan kuntaan. — Sama organisaatio vastaa sitten varsinaisesta vaalikampanjasta. Jussi Virsunen toimi pitkään Imatran kaupungin virkamiehenä, viimeksi kehittämisjohtajana. Nykyisin hän on yrittäjänä Lappeenrannassa. Virsunen oli kevään kuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaana Lappeenrannan kaupunginvaltuustoon, mutta ei tullut valituksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Jussi%20Virsunen%20alkaa%20koota%20Sauli%20Niinist%C3%B6%202018%20-kansanliikett%C3%A4%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20/2017122337903/4