Etelä-Saimaa: Joutsenon Annukka muuttuu ympäri vuorokauden auki olevaksi kuntosaliksi Joutsenon Annukka aloittaa elokuussa uuden elämän kuntosalina. Puolisen vuotta tyhjillään olleeseen tilaan tehdään parhaillaan pientä remonttia. Fit Joutseno on kahden nuoren yrittäjän Kristiina Saarnion ja Simo Pölläsen vastaus selvään palvelupuutteeseen. Joutsenossa ei moneen vuoteen ole voinut harrastaa kuntosalia muualla kuin kunnan salilla Joutseno-hallissa. — Ajatus lähti oikeastaan omasta tarpeesta. Huomasin, miten vaikea oli löytää arjen kiireissä aikaa kuntoilulle, Saarnio sanoo. Kolmen pienen lapsen äidille oli tärkeää, että harrastuspaikka on lähellä. Pölläsen mukaan tärkeää on myös se, että kuntoilemaan pääsee silloin, kun itsellä sattuu olemaan aikaa, kaikkina viikonpäivinä ja vaikka keskellä yötä. — Joutsenossa on paljon vuorotyötä tekeviä, joille kunnan salin aukioloajat eivät sovi. Hyvä paikka ja sopivat hinnat Fit Joutseno uskoo pärjäävänsä kilpailussa Lappeenrannan lukuisten kuntosalien kanssa. — Tämä on lähellä joutsenolaisia, parkkipaikka on hyvä ja ilmainen, vuosisopimuksia tai liittymismaksuja ei ole, ja puurakennus on hieno ympäristö harrastamiselle. Fit Joutseno on ostanut asiantuntijalisenssin Fit Global Oy:ltä. Se tarkoittaa yhtenäistä ilmettä, verkkosivuja ja brändiä. Fit Joutseno tarjoaa työmahdollisuuksia myös muille yrittäjille. Salille tulee ainakin personal trainerin ja hierojan palvelut sekä ryhmäliikuntaa. Fit Joutseno on sekä Saarnion että Pölläsen ensimmäinen kosketus yrityselämään. Pöllänen on aiemmin työskennellyt muun muassa rakennuksilla ja myyntityössä. Saarnio keskeytti aikoinaan urheilulukion loukkaantumisen vuoksi, ja on viime vuodet hoitanut kotona kolmea pientä lastaan. Uusi vuokralainen oli tervetullut Kiinteistöosakeyhtiö Annukan toimitusjohtajana toimiva Timo Hämäläinen Lappeenrannan yritystilasta on huojentunut. — Joutsenon kunnalle Annukka oli aikoinaan tärkeä maamerkki. Tehtaan myymälän lähdettyä paikan alkuperäinen idea hiipui. Hämäläisen mukaan Annukan tilojen täyttämiseksi on tutkittu monia mahdollisuuksia. — Hyvä, että saatiin sinne nyt palveluyritys, joka paikkakunnalta puuttui. Lue koko uutinen:

