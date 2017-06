Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Efora kelpaa muillekin esimerkiksi: parhaita työympäristöjä Suomessa Teknologiateollisuuden parhaat työympäristöt palkittiin tiistaina Helsingissä. Yksi palkituista on Imatran Efora. Palkittuja yrityksiä kiitettiin hyvästä turvallisuuskulttuurista ja ajantasaisista riskiarvioinneista. Tulokseen vaikuttivat myös tapaturma- ja sairauspoissaoloprosentit vuonna 2016. Yritysten arvioinnista vastasivat työsuojeluhallinnon työsuojelutarkastajat monipuolisin kriteerein. Vuonna 2009 perustettu Efora on Stora Enson tytäryhtiö. Eforalla on Suomessa kaikkiaan yhdeksän toimipistettä, jotka työllistävät yhteensä lähes tuhat henkilöä. Imatralla Efora työllistää noin 250 henkilöä. Yritys myy muun muassa paperi- ja kartonkikonelinjojen, sellutehtaiden, sahojen sekä tehtaiden voimantuotannon kunnossapitopalveluja. Huolto ja kunnossapito -kategoriassa jaettiin kaikkiaan kolme palkintoa. Imatran Eforan lisäksi teknologiateollisuus palkitsi FSP Finnish Steel Painting -yrityksen Ikolan toimipisteen sekä saman yrityksen Kangasniemen toimipisteen. Parhaita työympäristöjä etsittiin jo kymmenennen kerran. Tänä aikana kisaan osallistuneiden yritysten tapaturmariski on pienentynyt neljäsosaan alkutilanteesta. — Suomessa on todennäköisesti maailman turvallisin teknologiateollisuus, sanoo arvioinnin asiantuntijana toiminut tekniikan tohtori Heikki Laitinen. Palkintoja jaettiin kaikkiaan seitsemällä eri teknologiateollisuuden toimialalla. Lue koko uutinen:

