Uutinen

Etelä-Saimaa: Honkaharjussa puhkesi norovirus-epidemia — 11 potilasta ja neljä hoitajaa on sairastunut Honkaharjun sairaalan vuodeosastolla 3 on puhjennut noroepidemia. 11 potilasta ja neljä hoitajaa on sairastunut noroviruksen aiheuttamaan ripulitautiin.Osastolle ei oteta uusia potilaita ennen kuin epidemia on laantunut. Myös vierailuja pyritään rajoittamaan.— Emme voi estää ketään tulemasta tapaamaan omaistaan, mutta mielellämme rajoitamme vierailuja, kertoo toimintayksikön esimies Päivi Huovila.Osastolla 3 vierailu edellyttää toistaiseksi kertakäyttöistä suojavaatetusta.Siihen kuuluu omien vaatteiden päälle puettava takki, hengityssuoja ja hanskat. Suojauksella pyritään estämään herkästi tarttuvan noroviruksen laajempi leviäminen, Huovila kertoo.Ensimmäiset sairastumiset huomattiin viime perjantaina. Tällä viikolla tauti levisi epidemiaksi asti.Osastolla 3 on tällä hetkellä 28 potilasta. Joukossa on myös jatkohoitopaikkaa odottavia vanhuksia. Ketään ei siirretä osastolta muihin hoitopaikkoihin ennen epidemian talttumista. Kotiuttamisia siirtokielto ei koske.Huovilan mukaan yhdenkään potilaan vointi ei ole vaarantunut noroviruksen takia. Kuivumista ehkäistään riittävällä nesteytyksellä.Osastolla 2 norovirusta ei ole havaittu.Noroviruksen aiheuttama vatsatauti menee yleensä ohi vuorokaudessa tai parissa. Jotkut oksentavat ja ripuloivat, toiset vain jompaa kumpaa.Epidemian ajankohtaa pidetään erikoisena. Yleensä noroepidemia puhkeaa talvella, joka taas oli Etelä-Karjalassa tältä osin rauhallinen. Tässäkin suhteessa kuluva kevät on siis erilainen, Päivi Huovila huomauttaa.Vaikka norotartuntoja on nyt enemmän kuin talvikaudella, massiivista epidemiaa ei ole ainakaan toistaiseksi liikkeellä. Kyse lienee ohimenevästä ilmiöstä, jonka osatekijöinä ovat kylmät ilmat ja kesän viivästyminen, arvioidaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lehdistötiedotteessa:— Laajoista ongelmista ei toistaiseksi ole kyse. Osastolla 2 norovirusta ei ole havaittu.Siivousta on tehostettu, lisäksi paikat desinfioidaan. Lue koko uutinen:

