Etelä-Saimaa: GTK tutkii turvetta Etelä-Karjalassa — kohteena kolmen kunnan ojitetut suot Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee turvetutkimuksia Lappeenrannassa, Luumäellä ja Savitaipaleella. Tutkimuksessa kartoitetaan soiden turvevaroja. Maastotutkimukset tehdään kesäkuun alusta lokakuun lopulle. Niitä on myös Etelä-Savon puolella Mikkelin ja Hirvensalmen soilla. GTK:n tiedotteen mukaan kartoitukset täydentävät Etelä-Karjalassa ja Atelä-Savossa aiemmin tehtyjä turvetutkimuksia. — Kesän aikana on tarkoitus tutkia kaikkiaan noin 3 000 hehtaaria suota. Kaikki tutkittavat suot ovat joko kokonaan tai osittain ojitettuja, tiedotteessa kerrotaan. Kartoitusta tekee kolme tutkimusryhmää, yhteensä kuusi henkilöä, jotka liikkuvat maastossa jalkaisin. Tiedotteen mukaan tutkimukset eivät jätä jälkiä maastoon. Tutkimustulokset löytyvät verkosta GTK:n mukaan turvetutkimuksen tarkoituksena on osoittaa energia- ja ympäristöturvetuotantoon sekä muuhun mahdolliseen käyttöön, kuten suojeluun, soveltuvat suoalueet. — Turvetuotantoon soveltuvaksi osoitetulla alueella turvepaksuuden on oltava vähintään 1,5 metriä ja alueen minimipinta-alan vähintään viisi hehtaaria, tiedotteessa kerrotaan. Koko Suomen alueella tutkitaan vuosittain noin 25 000 hehtaaria suota. GTK siirtää valmiit tutkimustulokset osaksi verkkopohjaista turvetiedon jakelua Turvevarojen tilinpitoon. Siellä on suo-, kunta- ja maakuntakohtaista tietoa kaikista GTK:n tutkimista soista. Lue koko uutinen:

