Etelä-Saimaa: Ely-keskus suunnittelee toimia järvitaimenen suojelemiseksi Vuoksen vesistössä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ely) valmistelee toimenpideohjelmaa järvitaimenkannan elvyttämiseksi Vuoksen vesistössä. Ohjelmaehdotus on lähetetty asiantuntijatahoille ja Vuoksen vesistön kalastusalueille kommentoivaksi. Ohjelmasta pyydetään lausuntoja 27.6. mennessä. Järvitaimen on uhanalainen koko Järvi-Suomessa, ja sen kannat vaativat elpyäkseen pikaisia toimenpiteitä. Toimenpideohjelmassa jaetaan tietoa järvitaimenen tilaan vaikuttavista tekijöistä ja esitetään keinoja kantojen kohentamiseksi. Vuoksen vesistöalueella on aiemmin laadittu toimenpideohjelma uhanalaisille järvilohelle, nieriälle ja harjukselle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/Ely-keskus%20suunnittelee%20toimia%20j%C3%A4rvitaimenen%20suojelemiseksi%20Vuoksen%20vesist%C3%B6ss%C3%A4/20171428/4