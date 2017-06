Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Rahaa ei tule, jos ei itse tee töitä”— Luumäkeläiset Aino Korhonen, 17, ja Hannakaisa Tielinen, 16, päättivät työllistää itse itsensä, kun kesätöitä ei kuulunut Luumäkeläisten Aino Korhosen ja Hannakaisa Tielisen ensimmäinen kesäloma-aamu oli erilainen kuin monen muun lomailevan koululaisen. Korhonen ja Tielinen heräsivät aikaisin, ja lähtivät pyöräilemään Taavetin keskustasta kohti Kuutostietä. Maanantai oli ensimmäinen aamu heidän yrittäjätaipaleellaan. — Kivempaa tämä on kuin nukkua ja laiskotella kotona. Toivottavasti tulee aurinkoinen kesä ja paljon asiakkaita, sanoo Korhonen. Pitkä suunnitteluaika 17-vuotias Korhonen ja 16-vuotias Tielinen ovat 4H-yrittäjiä. Kesän ajan he pitävät jäätelökioskia Luumäellä, leipomo-kahvila Satun Makioiden pihassa Kuutostien varrella. Kaksikko on vuokrannut jäätelökioskin Satun Makioiden yrittäjä Satu Neuvoselta. Paikallinen 4H-yhdistys on auttanut yrityksen perustamisessa ja paperitöiden kanssa. — Ajatus lähti siitä, kun en löytänyt kesätyöpaikkaa. 4H-yhdistyksestä ehdotettiin yrityksen perustamista ja innostuimme ajatuksesta, kertoo Korhonen. Jäätelökioskin avaamista on suunniteltu huhtikuun puolivälistä saakka. — Välillä vaikutti vähän pahalta, kun koko ajan tuli vain uutta paperityötä. Työ vaatii vastuuta Yrittäjyys ei ole tytöille tuttua entuudestaan. Varsinaisia yllätyksiä ei ole vielä sattunut, mutta tehtävää on ollut paljon. — Esimerkiksi kaikki jäätelöt pitää tilata etukäteen, ja muutenkin valmistella toimintaa, kertoo Tielinen. Makuvaihtoehtoja jäätelökioskista löytyy 13, muun muassa daim-jäätelöä ja mangomelonia. — Tilasimme alkuun vähän kaikkea. Katsotaan, mitkä mauista nousevat suosikeiksi, Tielinen sanoo. Toiminta on vasta alussa, mutta Tielisellä ja Korhosella on jo selkeä kuva siitä, miten yrittäjyys eroaa normaalista kesätyöstä. — Tänne ei voi vain tulla, ja odottaa, että joku sanoo, mitä pitää tehdä, Korhonen sanoo. Vaatii itsensä johtamista ja vastuun ottamista, että jäätelökioskin saa toimimaan. — On tämä varmasti raskaampaa kuin normaali kesätyö. Mutta toisaalta myös kivempaa, kun saa itse järjestellä asioita, Korhonen sanoo. Auki joka päivä Jäätelökioskin on tarkoitus olla auki joka päivä ainakin kymmenestä neljään. — Voi olla, että pidämme kioskin auki iltaisin kuuteen tai myöhempäänkin, Tielinen sanoo. Sateisella säällä kioski ei ole auki. Siitä huolimatta tytöt aikovat käyttää koko kesänsä jäätelökioskin pyörittämiseen. — Alkuun olemme paikalla kahdestaan, mutta sen jälkeen vuorotellen joka toinen päivä. Olemme kyllä varautuneet, että kesä menee täällä. Korhonen kerää rahaa tulevaa ajokorttia varten. Tielinen aikoo käyttää saadut rahat lukio-opiskeluun. Hän aloittaa opiskelut Taavetin lukiossa syksyllä. 4H-yrittäjyyttä he suosittelevat kaikille työtäpelkäämättömille ihmisille. — Tässä homma rahaa ei tule, jos ei itse tee töitä, Korhonen sanoo. 4H-yrittäjyydellä tarkoitetaan 13—28 -vuotiaille tarkoitettua pienimuotoista yritystoimintaa. Yrityksen voi perustaa joko yksin tai ryhmässä. Jokainen yritystoimintaa aloitteleva nuori saa yritysohjaajan, ja apua omalta paikalliselta 4H-yhdistykseltä. 4H-yrityksellä saa tienata enintään 7 000 euroa vuodessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/06/%E2%80%9DRahaa%20ei%20tule%2C%20jos%20ei%20itse%20tee%20t%C3%B6it%C3%A4%E2%80%9D%E2%80%94%20Luum%C3%A4kel%C3%A4iset%20Aino%20Korhonen%2C%2017%2C%20ja%20Hannakaisa%20Tielinen%2C%2016%2C%20p%C3%A4%C3%A4ttiv%C3%A4t%20ty%C3%B6llist%C3%A4%C3%A4%20itse%20itsens%C3%A4%2C%20kun%20kes%C3%A4t%C3%B6it%C3%A4%20ei%20kuulunut/2017122335433/4