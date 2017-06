Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli sadan lääkkeen toimitukset apteekkeihin kangertelivat toukokuussa Apteekissa asioiva jää yhä useammin vaille kysymäänsä lääkettä. Tilapäisistä saatavuushäiriöistä raportoitiin toukokuussa yli sadan tuotteen osalta. Parhaassa tapauksessa korvaava tuote löytyy välittömästi, mutta toisinaan lääkehoidon varmistaminen vaatii apteekilta ja asiakkaalta paljon ylimääräistä vaivaa. Puuttuvaa lääkettä täytyy etsiä muista apteekeista tai tarvitaan ylimääräinen käynti lääkärin vastaanotolla. — Saatavuushäiriöitä tulee vastaan päivittäin. Onneksi asiakkaat ovat yleensä ymmärtäväisiä, lappeenrantalaisen Kaukaan apteekin proviisori Andrei Krasnov toteaa. Puutelistalta löytyy tunnettuja merkkejä Toukokuun viimeisellä viikolla lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimean) saatavuushäiriölistalle päätyi muun muassa dementia-, verenpaine- ja osteoporoosilääkkeitä sekä hormonivalmisteita ja eläinten lääkkeitä. Vaikka listalta löytyy tunnettujakin tuotemerkkejä, Apteekkariliiton mukaan ei ole syytä suureen huoleen. — Apteekkien toimitusvarmuus on edelleen erinomaisella tasolla. Tutkimuksen mukaan 98,4 prosenttia asiakkaista saa reseptilääkkeen heti mukaansa, Apteekkariliiton viestintäproviisori Elina Aaltonen kertoo. Jos lääkkeen saatavuushäiriö pitkittyy, vastaavantyyppiset korvaavat valmisteetkin voivat loppua. Aaltosen mukaan näin kävi hiljattain estrogeenia sisältäville geeleille, joita käytetään vaihdevuosioireiden hoitoon. — Asiakkaat joutuivat vaihtamaan lääkemuotoa. Geelimuotoinen lääke korvattiin useimmiten estrogeenilaastareilla tai –tableteilla. Nämä ovat tietysti todella harmillisia tilanteita asiakkaille, Aaltonen toteaa. Erityislupavalmiste äärimmäinen keino Jos mennään niin pitkälle, että mitään sopivaa myyntiluvallista lääkettä ei ole saatavilla, lääkäri voi harkita hoitoa myös erityislupavalmisteella. Tällöin on kyse lääkkeestä, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Vuonna 2010 Fimea teki ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä noin 17 000 erityislupapäätöstä. Viime vuonna vastaavia päätöksiä tehtiin noin 22 000. Lääketeollisuuden tuotantoketjut on viritetty äärimmilleen. Siksi ala on herkkä häiriöille. Jos raaka-aine tuhoutuu sademetsässä tai intialaisen tehtaan laadunvarmennus pettää, lääkejakelu alkaa kangerrella länsimaissa. — Saatavuushäiriöiden syitä ei ilmoiteta rutiininomaisesti Fimeaan, mutta selvitämme taustat tarvittaessa. Tuotevirheistä ja valmistajan laatuongelmista johtuvat saatavuushäiriöt ovat tiedossamme, Fimean ylitarkastaja Pasi Peltoniemi toteaa. Taustalla voi olla myös kaupallisia syitä. Pieni markkina-alue ei nouse tarvelistan kärkeen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Yli%20sadan%20l%C3%A4%C3%A4kkeen%20toimitukset%20apteekkeihin%20kangertelivat%20toukokuussa/2017122327497/4