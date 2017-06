Useamman auton onnettomuus Utissa — toinen kaista avattu liikenteelle

Uutinen

Etelä-Saimaa: Useamman auton onnettomuus Utissa — Kuutostie poikki, kiertotie järjestetty Kuutostiellä Kouvolan ja Lappeenrannan välillä on sattunut useamman ajoneuvon liikenneonnettomuus. Tie on poikki noin neljä kilometriä Lappeenrannan suuntaan Kouvolan Utista. Onnettomuuspaikan ohi on järjestetty kiertotie, ja onnettomuuspaikkaa raivataan parhaillaan. Silminnäkijähavaintojen mukaan onnettomuudessa olisi ollut osallisena ainakin yksi rekka. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta klo 14.29. Seuraamme tilannetta ja kerromme lisää, kun tietoa tapahtumapaikalta saadaan. Lue koko uutinen:

