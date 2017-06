Uutinen

Etelä-Saimaa: Tarjoillaanko tulevaisuuden valmistujaisissa 3D-printattua, hyönteisjauhosta tehtyä kakkua? Vietetään valmistujaisjuhlia keväällä 2027. Herkkupöytään on katettu sen seitsemää sorttia leivonnaisia. Vai onko? Millaiselta voisi näyttää tulevaisuuden juhlatarjoilu? — Ensinnäkin toivon, että pöydästä löytyy jatkossakin oikeaa ruokaa eikä pillereitä. Jotkut tosin pitävät pillereitä todennäköisenä skenaariona, sanoo apulaisprofessori Mari Sandell Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Pillereiden popsimisen sijaan Sandell uskoo, että kymmenen vuoden kuluttua juhlapöydän raaka-ainevalikoima on nykyistäkin laajempi. Kevään 2027 trendiresepteissä hyödynnetään ehkä ekologista hyönteisproteiinia, kuten sirkkoja ja toukkia. Apulaisprofessori veikkaa myös, että tulevaisuuden juhlapöydässä korostuu elämyksellisyys. Tarjoilut eivät vain täytä vatsaa ja maistu hyvältä, vaan aktivoivat monipuolisesti eri aisteja. — On nykyistä enemmän värejä, muotoja, tuoksuja. Ruokaa, jonka poimiminen lautaselle ja maisteleminen tuottaa vau-effektin. Osa elämyksellisyyttä voi olla myös ympäristö, jossa herkkuja nautitaan. Tämä on jo nyt trendinä fine dining -ravintoloissa. Ruoka tarjoillaan poikkeuksellisen kiinnostavassa tai idyllisessä paikassa tai erityislaatuisessa seurassa. Printattua ruokaa? Vuonna 2027 juhlakalun äiti pääsee ehkä vähemmällä huhkimisella kuin nyt. Mahdollista on, että ainakin osa juhlapöydän tarjoiluista on printattu 3D-tulostimella. Ruokaprinttereitä on olemassa jo nyt, mutta Sandellin mukaan teknogiassa on vielä paljon kehitettävää. Ruuan ulkonäön ja rakenteen kannalta printtaus onnistuu jo aika hyvin. 3D-printtaus soveltuukin hyvin esimerkiksi kakkujen koristeiden tekemiseen. Sen sijaan maku- ja haju-ulottuvuudet ovat vielä kaukana toivotusta. — Jos kymmenen vuoden kuluttua tarjolla on printattua ruokaa, toivon, että siinä vaiheessa teknologia on kehittynyt niin, että ruoka myös maistuu oikeasti hyvältä. Teknologia saattaa vaikuttaa juhlimiseen myös niin, että kaikki juhlavieraat eivät ole fyysisesti samassa paikassa. Ylioppilaan Amerikan- ja Ranskan-sukulaiset voivat olla mukana juhlapöydässä, vaikka eivät lentäisikään paikan päälle juhlimaan. — Tämä on hyvinkin mahdollista. Teknologiset mahdollisuudet vuorovaikutukseen myös syömisen yhteydessä ovat tulossa niin vahvasti, että me emme välttämättä vielä tällä hetkellä edes tajua niiden voimaa, Sandell sanoo. Jäähyväiset pullakranssille Jos katsoo valokuvia 1970-luvulla tai 1980-luvulla järjestettyjen juhlien kahvipöydästä, se näyttää todennäköisesti aika erilaiselta kuin nykyisin. Pöydän kruunaavat ehkä pullakranssi ja kermakakku, joka on koristeltu säilykehedelmillä. Todennäköisesti tarjolla on myös pari kuivakakkua, ehkäpä tiikerikakku ja sitruunakakku. Pöydästä löytyy myös lusikkaleipiä, Hanna-tädin kakkuja ja kaneliässiä. Suolaisena tarjottavana on karjalanpiirakoita ja munavoita. — Tyypillistä oli, että pöydässä piti olla tarjolla paljon eri sortteja, sanoo kotitaloustieteen yliopisto-opettaja Helena Soljanto Helsingin yliopistosta. Hiljalleen suolaisten tarjoilujen määrä kahvipöydässä kuitenkin kasvoi ja ajoi makeiden herkkujen ohi. Myös pullan ylivalta mureni hiljalleen. Vanhan kahvitteluetiketin mukaan pulla nautittiin ensimmäisenä ennen hienompia leivonnaisia. Tästä juontuu muun muassa termi pakkopulla. 2000-luvulla pulla alkoi kuitenkin entistä useammin jäädä koskemattomana tarjoiluvadille, kun juhlavieraille maistuivat mieluummin suolaiset piirakat tai voileipäkakku. Enemmän rentoutta ja vapautta Viime vuosina juhlatarjoiluihin ja -etikettiin on tullut yhä enemmän vapautta ja vaihtelevuutta. — On puutarhajuhlia, jossa rennosti grillataan. Tai tarjolla voi olla esimerkiksi keitto, leipäjuustoa ja jälkiruokana raakakakku, Soljanto sanoo. Tämän kevään juhlapöydissä suosittuja ovat olleet ainakin erilaiset salaatit ja kasvisruuat. Nuoret saattavat itse toivoa juhlapöytäänsä myös eksoottisempia makuja. Tarjolla voi olla vaikkapa susheja tai tapaksia. Toisaalta esimerkiksi valmistujaiset ovat perhejuhlia, jossa arvostetaan ja vaalitaan perinteitä. Sen takia myös perinteiset herkut saattavat pitää pintansa vuosikymmenestä toiseen. Tuore ylioppilas haluaa juhlapöytäänsä lusikkaleipiä ja lakkakakun, koska ne ovat aina kuuluneet perheen juhlatilanteisiin. — Luulen, että näin saattaa olla useimmissa perheissä. Perinteiset tarjoilut ovat edelleen juhlapöydän runko, mutta mukaan saatetaan ottaa joitakin trendikkäämpiä herkkuja. Lue koko uutinen:

