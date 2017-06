Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen tunnetuin miimikko saapuu Imatralle pitkän tauon jälkeen — ”Hidas kypsyttely on toiminut minulle hyvin” Reetta Honkakoski vieraili Imatran Mustan ja valkoisen teatterifestivaalilla ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan kerran vuonna 2010. Sen jälkeen hänen elämässään on ehtinyt tapahtua yhtä jos toista. — Asuin kaikkiaan kahdeksan vuotta ulkomailla, joista seitsemän vuotta opiskelin Lontoossa kuuluen Theatre de l'Ange Fou -mimiikkaryhmään, Honkakoski kertoo. Nyt jo useamman vuoden Helsingissä asunut Honkakoski on Suomen tunnetuimpia miimikoita. Hän on hankkinut kannuksensa arvostetusta International School of Corporeal Mime -koulusta. Teatteri Imatran suurella näyttämöllä nähdään torstaina Duetto yhdelle -teos. Se on saanut ensi-iltansa Teatteri Avoimilla Ovilla huhtikuussa 2015, jonka jälkeen esitys on vieraillut muutamilla festivaaleilla. — Työstin teosta puolitoista vuotta ennen ensi-iltaa. Synnytän teoksia periodimaisesti: harjoittelen jonkun aikaa, kunnes jätän teoksen muhimaan. Sellainen hidas kypsyttely on toiminut minulle hyvin. Duetto yhdelle on kehollinen tarina yhteenkuulumisesta. Honkakoski kertoo halunneensa tutkia esityksessään symbioottisen ihmissuhteen eri aspekteja ja vallankäyttöä. — Esiinnyn teoksessa ison jänisnuken kanssa. Teoksen nimi viittaa siihen, että vaikka olen ainoa ihminen lavalla, on teos ikään kuin duetto, Honkakoski tähdentää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Suomen%20tunnetuin%20miimikko%20saapuu%20Imatralle%20pitk%C3%A4n%20tauon%20j%C3%A4lkeen%20%E2%80%94%20%E2%80%9DHidas%20kypsyttely%20on%20toiminut%20minulle%20hyvin%E2%80%9D/2017522333604/4