Etelä-Saimaa: Seurakuntien yhdistämistä vastustava lemiläinen Anu Karhu perää laskelmia hyödyistä Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat pitäisi yhdistää vuoden 2019 alussa. Tätä mieltä on asiaa selvittänyt työryhmä, jossa on seurakuntien ja niiden luottamuselinten johtoa sekä henkilökunnan edustajia. Lemillä seurakuntien yhdistämistä on vastustettu voimakkaasti. Lemin seurakunnan itsenäisyyttä kannattavan adressin allekirjoitti 440 henkilöä. Savitaipaleen seurakunnan kirkkoherran, lääninrovastin Ossi Hjerpen mukaan jokaisessa seurakunnassa on yhdistymistä vastaan olevia. — Toivotaan, että keskustelua käydään, ja että se olisi asiallista ja osattaisiin kuunnella erilaisia näkemyksiä. Lemin seurakunnan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anu Karhu on yksi seurakuntien yhdistämisen vastustajista. Tiedotteen mukaan Karhu ei osallistunut yhdistymistä selvittäneen työryhmän viimeiseen kokoukseen, koska katsoo, ettei työryhmässä mukana olleilla lemiläisillä ole valtuuksia valmistella yhdistymistä. Karhun mukaan hän ei osallistunut viimeiseen kokoukseen, koska samaan aikaan oli Lemin kunnanvaltuuston kokous. — Matti Huttunen oli samasta syystä pois neuvotteluista, hän huomauttaa. Karhu kertoo, että aiemmassa työryhmän kokouksen esityslistassa oli aloite uuden seurakunnan perustamisesta. — Siitä jääväsin itseni ja sanoin, että meidän seurakunnassa ei ole ollut puhetta että me tekisimme aloitteita. Me teemme selvitystyötä. Karhun mielestä yhdistymisen vaikutuksista Lemin seurakuntaan olisi pitänyt tehdä selvitys. Vuonna 2016 kehittämiskonsultti tarkasteli Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien tilannetta. Hän suositteli seurakunnille yhdistymistä. — Sen jälkeen ei ole tehty selvityksiä. Tämä on ollut vain uuden seurakunnan perustamista, Karhu sanoo. Karhu haluaisi laskelmia siitä, mitä hyvää yhdistymisestä seuraisi Lemin seurakunnalle. — Seurakuntalaiset ovat vihaisia tästä. Seurakuntalaisia pitää kuunnella. Lue koko uutinen:

