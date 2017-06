Uutinen

Etelä-Saimaa: Sähkölinjaa kaivetaan maahan tänäkin vuonna miljoonilla — jo yli puolet pienjänniteverkosta turvassa myrskyiltä Lappeenrannan Energiaverkot maakaapeloi sähkölinjoja tänä vuonna Savitaipaleella ja Joutsenossa. Savitaipaleella sähkölinjoja viedään maahan kirkonkylässä ja sen lähialueilla. Työt ovat jo alkaneet, ja niitä tehdään aina vuoden loppuun asti. Joutsenossa maakaapelointi alkaa lähiaikoina Joutsenon koulun tienoilla Ravikankaalla. Lisäksi vuoden aikana linjoja viedään maahan Ahvenlammen ja Yläpappilantien alueilla. Savitaipaleella maahan vedetään noin 37 kilometriä pienjännitekaapelia ja 16,5 kilometriä keskijännitekaapelia. Investoinnin arvo on yli kolme miljoonaa euroa. Joutsenossa maahan viedään noin 16 kilometriä pienjännitekaapelia ja noin 11 kilometriä keskijännitekaapelia. Hintaa Joutsenon urakoille tulee yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Tähtäin vuodessa 2028 Maakaapeloinnit ovat yksi keino, joilla Energiaverkot yrittää parantaa sähkön toimitusvarmuutta, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. — Saneerauksia toki tehdään ympäri verkkoa muutenkin, verkostopäällikkö Jouni Horppu huomauttaa. Esimerkiksi Mietinsaaressa tehdään tänä vuonna investointeja, joilla parannetaan sähkövarmuutta. Lappeenrannan keskustassa puolestaan on paraikaa Valtakadun länsipää auki. Katua remontoidaan, joten samalla uusitaan myös sähköverkkoa. Tavoitteena on silti saada pienjännitekaapeleista maahan 70 prosenttia vuoteen 2028 mennessä. Keskijännitekaapeleista maahan halutaan 40 prosenttia. Tavoitetta kohti on edetty jo hyvän matkaa: pienjänniteverkosta maassa on jo 53 prosenttia ja keskijänniteverkosta 22 prosenttia. Koko verkostoa ei koskaan saada maan alle Investoinnit yhtäällä herättävät joskus närää toisaalla. Periaate niissä on kuitenkin tiukan tasapuolinen, vakuuttaa verkostopäällikkö Jouni Horppu. — Kaikkea ei voi kerralla laittaa, resurssit tulevat vastaan. Työt tehdään järjestyksessään verkostojen kunnon ja tarpeen mukaan. Käytännössä työt aloitetaan Horpun mukaan aina sieltä, missä vähimmillä kilometreillä saadaan suurin määrä asiakkaita toimintavarmuuden piiriin. — Siksi työt painottuvat alkuun taajamiin. Mitä kauemmas taajamista mennään, sitä enemmän verkkoa jää ilmaan. Maalla sähkön toimitusvarmuutta on parannettu siirtämällä linjoja metsistä tienvarsille ja leventämällä puutonta vyöhykettä linjojen ympärillä. Energiaverkot ei voida pakottaa ketään kaatamaan metsäänsä, mutta neuvottelut voivat onnistua hyvinkin. Esimerkiksi Ylämaantien varressa noin 20 kilometriä linjaa levennettiin maanomistajien kanssa sopimalla. — Hakkuita ennenaikaistettiin, ja me korvasimme metsän uudistamisen. Siinä vaiheessa kun puut kasvavat liian suuriksi, linjakin on jo saneerauksen tarpeessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/S%C3%A4hk%C3%B6linjaa%20kaivetaan%20maahan%20t%C3%A4n%C3%A4kin%20vuonna%20miljoonilla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89jo%20yli%20puolet%20pienj%C3%A4nniteverkosta%20turvassa%20myrskyilt%C3%A4/2017122318366/4