Uutinen

Etelä-Saimaa: Poliisi tutkii Lauritsalan palonalkua vahingontekona Lauritsalan seurakunnan tyhjillään olevan rivitalon eilistä palonalkua epäillään tahallaan sytytetyksi. Tapausta tutkitaan vahingontekoja, kertoo rikoskomisario Teemu Liikkanen Lappeenrannan poliisista. Purkuun menossa oleva rakennus on Lauritsalan kirkon vieressä. Sen tulipalosta tuli ilmoitus sunnuntai-iltana kello 19.50. Tulipalo oli huoneessa, johon oli kasattu rojua, ja ne oli sytytetty tuleen. Palo oli niin pieni, että palokunta sammutti sen jauhesammuttimella. Tekijästä tai tekijöistä ei ole tietoa. Liikkasen mukaan rakennuksen rakennuksen ikkunoita on rikottu ja osa ovia auki. Rivitalossa oli aiemmin Lauritsalan seurakunnan työntekijöiden asuntoja. Vieressä on tyhjillään seurakunnan entinen kirkkoherranvirasto. Rakennuksien ulkoseinät on sisäpihan puolelta maalailtu riemunkirjavaksi. Molemmat rakennukset puretaan. Niiden tilalle on tulossa asuinkerrostaloja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/Poliisi%20tutkii%20Lauritsalan%20palonalkua%20vahingontekona/2017122334299/4