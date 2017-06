Uutinen

Etelä-Saimaa: Perussuomalaisten puoluekokous vetää ennätysmäärän kokousedustajia Etelä-Karjalasta, puheenjohtajakisasta tulee äärimmäisen tasainen Etelä-Karjalasta perussuomalaisten puoluekokoukseen lähtijät povaavat äärimmäisen tiukkaa puheenjohtajakisaa. — Kymen piirissä kaikki ehdokkaat saavat kannatusta, ja lobbaus on kovaa. Kisa kulttuuri- ja eurooppaministeri Sampo Terhon ja europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon välillä ratkeaa hyvin pienellä marginaalilla, uumoilee perussuomalaisten Kymen piirin lappeenrantalainen puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen. Heltimoinen itse pyrkii toiseksi varapuheenjohtajaksi eikä halua kertoa omaa ehdokastaan. Lappeenrantalainen kansanedustaja Jani Mäkelä pyrkii ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mäkelän ehdokas ykköspuheenjohtajaksi on kansanedustaja Leena Meri. — Koska puolue tarvitsee muutosta, mutta liian suuri muutos olisi riski. Mäkeläkään ei uskalla ennustaa voittajaa. — En osaa yhtään ennakoida, kuinka siinä käy. Oli puheenjohtaja kuka tahansa, hänellä on kentän enemmistön luottamus, ja kaikkien on oltava hänen tukenaan. Elämää on puoluekokouksen jälkeenkin, ja puolueen täytyy pysyä yhtenäisenä. Meri on mielletty arvoiltaan sanotusti halla-aholaiseksi. Mäkelän mukaan Halla-ahon suuri kannatus kyselyissä kertoo tyytymättömyydestä perussuomalaisten nykypolitiikkaan ja kannattajien tuomiosta puoluejohdolle. — Terho profiloituu puoluejohdon ehdokkaaksi ja Halla-aho ei. Bussilastillinen ja lisää omilla kyydeillä Etelä-Karjalasta lähtee ensi viikonvaihteen puoluekokoukseen Jyväskylään ennätysmäärä puolueen jäsenmaksun maksaneita. Maksu oikeuttaa äänestämään puheenjohtajavaalissa. Perussuomalaiset pääsevät nyt ensimmäistä kertaa 20 vuoteen aidosti äänestämään puheenjohtajasta, kun Timo Soini jättää tehtävän. — Etelä-Karjalassa täyttyy ainakin yksi bussi ja toinen mokoma menee omilla kyydeillä. Tulossa on kaikkien aikojen suurin puoluekokous, ja täältäkin saapuu enemmän ihmisiä kuin koskaan, kertoo Ilpo Heltimoinen. Puolueen jäsenmäärä kasvaa Heltimoisen mukaan Kymessä koko ajan. Kuitenkaan mitään joukkoryntäystä puoluekokouksen alla ei ole tullut. — Uusia jäseniä tuli etenkin kuntavaalien ehdokashaun yhteydessä. Heltimoinen istuu myös puoluehallituksessa, joka hyväksyy jäsenet. — Senkään pöydän ympärillä ei ole havaittu mitään piikkiä jäsenmäärässä, vakuuttaa Heltimoinen. Myös Halla-ahon äänestämisen takia liitytty puolueeseen Imatran kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki taas kertoo törmänneensä näihin puoluekokousliittyjiin. — Moni on sanonut, että hän lähtee Jussia (Halla-aho) äänestämään ja on liittynyt sen takia puolueeseen. Väittävät, että Halla-ahon myötä laiva kääntyy kerralla. Ei käänny, sanoo Saarimäki. Saarimäki itse äänestää ”ehdottomasti” Sampo Terhoa. — Terho on puoluetta yhdistävä tekijä eikä mikään yksinpuurtaja. Vaikka Halla-aho on erittäin fiksu kaveri, hän ei ole puheenjohtajatyyppiä. On arvioitu, että Halla-ahon valinta saattaa tietää perussuomalaisten hallitustaipaleen loppua. Mäkelä ja Heltimoinen eivät usko tähän. — Puheenjohtaja on vain keulakuva, ja puoluetta johtaa puoluehallitus ja eduskunnassa taas eduskuntaryhmä, sanoo Heltimoinen. Heltimoinen ylistää Timo Soinia ”ikinä parhaaksi ulkoministeriksi”, jonka pitäisi voida jatkaa. Halla-aholle Soini ei kelpaa. — Siihen ei voi tulla kuka tahansa, painottaa Heltimoinen. Mäkelä muistuttaa, että koko puolue ajaa nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, ei vain Halla-aho. Lue koko uutinen:

