Etelä-Saimaa: Mistä löytyisi rentous ajamiseen, miettii Niki Tuuli — sijoitukset Supersportin MM-sarjassa eivät ole olleet odotetunlaisia Rentous on ollut kadoksissa ratamoottoripyörien Supersport 600 -luokan MM-sarjassa kilpailevan Niki Tuulen, 21, ajosuorituksista tällä kaudella. Nuorella imatralaiskuskilla on takanaan kuusi osakilpailua uran ensimmäistä täyttä MM-kautta. Australiassa ja Thaimaassa ajetuissa kahdessa ensimmäisessä kisassa hän onnistui vielä nappaamaan viidennen ja kolmannen sijan, mutta neljä viimeisintä Euroopassa ajettua osakilpailua ovat olleet erittäin vaikeita. Niihin parhaista asemista Tuuli pääsi lähtemään Espanjan Aragonissa ajettuun ensimmäiseen kilpailuun. Hän oli aika-ajojen seitsemäs, mutta kisa päättyi kaatumiseen aivan kärjen takana jo alkuvaiheessa. Sen jälkeen sijoitukset ovat olleet 16:s, 12:s ja 24:s. — Ei auta kierrellä. Tulokset eivät ole olleet sellaisia, mitä niiden pitäisi olla. Ja kun se ei ole pyörästä kiinni, sitten se on päästä kiinni. Päässä kun on jokin pielessä, kyyti ei tule ulos millään. Rentouden kautta se yleensä tulee. Yritetään työskennellä sen eteen, ettei ajaminen olisi sellaista pakkopullaa, Tuuli kertoo. Samanaikaisesti suomalaistiimi Kallio Racingin toinen kuljettaja Sheridan Morais on tehnyt hyvää jälkeä. Kokenut eteläafrikkalainen on MM-pisteissä kolmantena. Tuulen sijoitus on valunut 12:nneksi. — Pyörät ovat toimineet koko ajan hyvin. Ne ovat ihan kilpailukykyiset ja muutenkaan tiimityöskentelyssä ei ole mitään vikaa. Tämä on ensimmäinen kauteni tässä sarjassa, ja se näyttää menevän aika harjoittelemisen puolelle, Tuuli myöntää. Viime kaudella imatralainen säväytti ajamalla Supersport 600 -luokassa villillä kortilla kolme MM-osakilpailua. Saaliina oli kolme kakkossijaa, eikä korkein palkintokorokepaikkakaan jäänyt kauaksi. Lähtökohdat olivat silloin erilaiset. Tuuli pääsi treenaamaan koko vuoden ja kävi loppukaudesta antamassa näytöt kolmessa kilpailussa. Nyt hän on pitänyt kisojen välissä ajotuntumaa yllä supermoton selässä. — Tänä vuonna en ole treenannut kuin kaksi kertaa. Pitäisi ajaa paljon enemmän, että saisi varmuutta. Pyörät ovat aina ulkomailla ja koneita on tietty määrä. Ja ne on sinetöity, joten tietenkin niitä käytetään vain kisoissa. Mutta kun tulee kesätauko, niin silloin pääsen varmasti treenaamaan paljon. Tauko tulee hyvään kohtaan. Supersportin MM-sarjassa on jäljellä vielä yksi osakilpailu ennen kahden kuukauden mittaista kesätaukoa. Italian Misanossa ajetaan viikko ennen juhannusta. Edesmenneen MotoGP-kuski Marco Simoncellin mukaan nimetty rata on Tuulelle tuttu. Kaksi vuotta sitten hän kilpaili Riminin vieressä Superstock-luokassa ja sijoittui toiseksi. — Kun vain heti ensimmäisissä treeneissä löytyisi rentous ajamiseen, niin silloin tulisi hyvä tulos ihan varmasti, Tuuli luottaa. Kesätauon jälkeen on kalenterissa vielä viisi osakilpailua. Loppukauden kisoista neljä ajetaan Euroopassa ja päätösosakilpailu marraskuun alussa Qatarissa. Lue koko uutinen:

