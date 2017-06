Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan uuden kaupunginvaltuuston kokous sujui käsikirjoituksen mukaan Lappeenrannan uusi kaupunginvaltuusto otti maanantaina vasta tuntumaa valtuustotyöhön. Puheet jäivät vähiin ja ensimmäiseen kokoukseen kuuluneet henkilövalinnat vietiin läpi ennakkoon sovitusti. Vain yksi esityslistan nimistä muuttui Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitusta valittaessa. Ja sekin oli ennen kokousta sovittu muutos.Kokouksen avasi valtuuston ikänestori Jukka Lohko (kesk.). Puheenjohtajan nuija siirtyi kansanedustaja Ari Torniaisen (kesk.) käteen sen jälkeen, kun hänet oli valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti valittu uuden valtuuston puheenjohtajaksi.Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtiittiin Joonas Grönlund (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna Holopainen (vihreät).Torniainen sanoi linjapuheessaan, että valtuustolla riittää haasteita ja että alkava nelivuotiskausi tulee olemaan varsin toisenlainen kuin aikaisemmat. Kaupunki on jo rukannut omaa hallintoaan ja päätöksentekoaan uusiksi mielessään vuosi 2019, jolloin uuden maakuntahallinnon pitäisi tulla voimaan.Mukaan talouskasvuun Tuoreen puheenjohtajan mielestä täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että Lappeenranta seutukuntineen pääsee mukaan Suomen talouskasvuun, jota nyt vauhdittaa läntinen Suomi auto- ja laivanrakennusteollisuuden nousun ansiosta.— Meidän pitää jatkaa samaa tekemisen meininkiä, jonka edellinen valtuusto päätöksillään viitoitti.Torniainen muistutti, että työsarka ei lopu. Palvelujen puolella päivähoito on saatava ensimmäisenä jengoilleen. Investointilista on pitkä ja miljoonia haukkaava, esimerkkeinä jätevesiratkaisu, jäähalli ja maakunta-areena. Sisäilmaongelmaisista rakennuksista puhumattakaan.Lopuksi Torniainen nostatti henkeä sanomalla, että olkaa saamanne luottamuksen arvoisia ja kilvoitelkaa toistenne kunnioittamisessa.Kokouksessa kerrottiin myös valtuustoryhmien valitsemat puheenjohtajat. Demariryhmää vetää Sanna Koskenranta, keskustaa Jouni Kemppi, kokoomusta Joonas Grönlund, vihreitä Virpi Junttila, perussuomalaisia Ilpo Heltimoinen ja kristillisdemokraatteja Marjatta Moilanen. Lue koko uutinen:

