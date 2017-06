Uutinen

Etelä-Saimaa: Länsi-Saimaan alueelle on tuloillaan Taipaleen seurakunta — Savitaipaleen kirkkoa esitetään pääkirkoksi Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien yhdistämisestä on valmistunut työryhmän esitys. Sen mukaan kaikki kolme seurakuntaa lakkautetaan, ja niistä muodostetaan yksi seurakunta vuoden 2019 alusta. Uuden seurakunnan nimi olisi Taipaleen seurakunta. Liitoksen valmistelutyöryhmään kuuluu seurakuntien ja niiden luottamuselinten johtoa henkilökunnan edustajia. Työryhmän esityksistä kertoo Savitaipaleen seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Ossi Hjerppe tiedotteessa. Esityksen mukaan seurakuntien kirkkovaltuustot päättävät yhdistymisasiasta samaan aikaan pidettävissä kokouksissa 23. tammikuuta ensi vuonna. Sitä ennen ensi syksyn aikana kussakin seurakunnassa käydään yhdistymisestä perusteellista keskustelua, jonka yhteydessä tehdään mahdollisimman laaja vaikutusten arviointi. Varsinaisen päätöksen seurakuntien yhdistymisestä tekee kirkkohallitus kirkkovaltuustojen esitysten pohjalta. Taipaleen kappelista kaikki lähtöisin Nimi Taipaleen seurakunta liittyy kaikkiin kolmeen seurakuntaan. — Historiatietojen mukaan Lappeen seurakunnasta erotettiin 1500-luvulla Taipaleen kappeli, josta pian muodostui Taipalsaaren seurakunta. Myöhemmin Taipalsaaren seurakunnasta erotettiin Savitaipaleen ja Lemin seurakunnat, tiedotteessa kerrotaan. Kirkko keskellä seurakuntaa Uuden seurakunnan pääkirkoksi työryhmä esittää Savitaipaleen kirkkoa. Perusteluna on sen sijainti keskellä tulevaa seurakuntaa ja Savitaipaleen seurakunnan aktiivinen toiminta. Taipaleen seurakunnan kirkkoherraksi tulee esityksen mukaan Lemin kirkkoherra ja Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherrasta Taipaleen seurakunnan kappalainen. Savitaipaleen kirkkoherra jää eläkkeelle ensi syksynä, eikä virkaa täytetä meneillään olevien yhdistymisneuvottelujen takia. Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnista tulee esityksen mukaan alueseurakuntia. Yhdistymisen seurauksena seurakuntien talous, omaisuus, hallinto ja henkilöstö menee yhteen. Esityksen mukaan seurakuntien työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden seurakunnan työntekijöiksi entisissä virka- ja työpaikoissaan. Luumäki jäi pois, Lemillä vastarintaa Länsi-Saimaan seurakuntien liitoshankkeessa oli alussa mukana myös Luumäen seurakunta. Se ei kuitenkaan lähtenyt mukaan varsinaisiin liitosneuvotteluihin. Lemillä on ollut liitoksen vastustajia. Lemin seurakunnan itsenäisyyttä kannattavan adressin allekirjoitti 440 henkilöä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/05/L%C3%A4nsi-Saimaan%20alueelle%20on%20tuloillaan%20Taipaleen%20seurakunta%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Savitaipaleen%20kirkkoa%20esitet%C3%A4%C3%A4n%20p%C3%A4%C3%A4kirkoksi/2017122334436/4