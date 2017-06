Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Hyytävän jännittävää Jussi Halla-ahon yllättävänkin hyvä gallupsuosio tekee perussuomalaisten puheenjohtajakisasta hyytävän jännittävän. Taloustutkimuksen viime viikkoisen kyselyn perään mattoa Sampo Terhon jalkojen alta vetää myös Lännen Median kysely. Siinä Terhon ja Halla-ahon kannatus puolueen jäsenistössä oli tasan. Ison eduskuntapuolueen suosio on romahtanut. Paine saada tähän käänne — keinolla millä hyvänsä — on kova. Perussuomalaiset ovat nyt todella uuden edessä. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen puolue pääsee valitsemaan varteenotettavista vaihtoehdoista puheenjohtajan. Ainakaan minkään puolue-eliitin käsikirjoituksen mukaan ei draama ole edennyt. Terhon piti tarjota puolueelle pehmeä lasku Timo Soinin jälkeiseen aikaan ja vähän freesata puolueen ilmettä. Halla-ahon valinta ravistelisi jo maan hallitustakin ja olisi hyppy kohti ääriliikettä. Sen Halla-aho on jo saanut aikaan, että myös Terhon puheet ovat kärjistyneet. Maahanmuuttolinja kovenee, kumpi tahansa voittaakaan. Ison eduskuntapuolueen suosio on romahtanut. Paine saada tähän käänne — keinolla millä hyvänsä — on kova. Perussuomalaiset ovat nyt todella uuden edessä. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen puolue pääsee valitsemaan varteenotettavista vaihtoehdoista puheenjohtajan. Etelä-Karjalasta kokoukseen lähtee varmasti ainakin osin vähän hämmentynyttäkin väkeä. Oikeistopopulismin korostaminen entisestään voi tuntua vieraalta, kun paikallisesti on tehty muiden ryhmien kanssa kompromisseja ja keskitytty hoitamaan kuntalaisten asioita. Lue koko uutinen:

